Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором показан вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших в Украине российских военных.

На кадрах видны тела в форме, похожей на российскую, а также бирка бронежилета, произведенного в России. Кроме того, в репортаже показаны шевроны российских войск и золотые украшения, которые были найдены у погибших солдат.

Как утверждает "Аль-Джазира", репортаж снимался в Киевской области. По данным телеканала, в вагоне находятся тела, которые российская сторона не востребовала.