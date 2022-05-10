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"Аль-Джазира" показала вагон-рефрижератор с телами российских военных

Вагон-рефрижератор, Вознесенск, 16 марта 2022 года

Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором показан вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших в Украине российских военных.

На кадрах видны тела в форме, похожей на российскую, а также бирка бронежилета, произведенного в России. Кроме того, в репортаже показаны шевроны российских войск и золотые украшения, которые были найдены у погибших солдат.

Как утверждает "Аль-Джазира", репортаж снимался в Киевской области. По данным телеканала, в вагоне находятся тела, которые российская сторона не востребовала.

  • Минобороны России только дважды сообщало о потерях российской армии. 25 марта ведомство сообщило, что 1351 военный погиб, 3825 получили ранения.
  • 9 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что общие потери российской армии составили 25650 человек.

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