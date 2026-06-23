"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" признали экстремистами

Санкт-Петербургский городской суд по иску Министерства юстиции признал экстремистским объединением организацию "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие". Как сообщает правозащитная организация "Первый отдел", это уже десятая ЛГБТ-организация, признанная российскими властями "экстремистской".

Заседания суда проходили в закрытом режиме. "Экстремистской" деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике Альянса и проведение в прошлом публичных мероприятий", - рассказал юрист Макс Оленичев.

"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. Организация выступает против дискриминации и за соблюдение равных прав в отношении ЛГБТ.

В марте 2023 года Минюст внес "Альянс" в реестр так называемых иностранных агентов.