"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" признали экстремистами

Санкт-Петербургский городской суд по иску Министерства юстиции признал экстремистским объединением организацию "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие". Как сообщает правозащитная организация "Первый отдел", это уже десятая ЛГБТ-организация, признанная российскими властями "экстремистской".
Заседания суда проходили в закрытом режиме. "Экстремистской" деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике Альянса и проведение в прошлом публичных мероприятий", - рассказал юрист Макс Оленичев.
"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. Организация выступает против дискриминации и за соблюдение равных прав в отношении ЛГБТ.
В марте 2023 года Минюст внес "Альянс" в реестр так называемых иностранных агентов.
- В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". Впоследствии в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме. В 2023 году, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, российские суды назначили 101 штраф по статьям, связанным с "гей-пропагандой", на сумму более 37 миллионов рублей. В 2024 году — 101 штраф на общую сумму почти 26 миллионов рублей. Данных за полный 2025 год еще нет.