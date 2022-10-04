Алла Пугачёва: "Были холопами, стали рабами"

Певица Алла Пугачёва, ранее выступившая с антивоенным заявлением и, по некоторым данным, покинувшая Россию, опубликовала в своём инстаграме пост, который снова вызвал общественный резонанс.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачёва.

Певица не уточнила, кого именно имеет в виду, но речь, вероятно, о тех подписчиках Пугачёвой, кто раскритиковал её за антивоенную позицию.

В середине сентября Пугачёва опубликовала пост в социальных сетях с призывом к российским властям включить её в списки "иностранных агентов". Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию своего мужа Максима Галкина, выступающего против войны и уже признанного "иноагентом".



"Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – заявила Пугачёва. Ряд подписчиков поддержали её, другая их часть выступила с резкой критикой певицы.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачёва с детьми улетела в Израиль, где в данный момент находится её муж, и возвращаться в Россию больше не планирует. Кроме того, пара якобы выставила на торги принадлежащую ей недвижимость в России. Подтверждения этой информации нет. Ни Пугачёва, ни Галкин, её пока не комментировали.

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