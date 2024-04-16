Алсу Курмашева из тюрьмы в Казани: "Хочу выйти отсюда живой и здоровой"

В четверг, 18 апреля будет полгода, как журналистка Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева отбывает наказание за то, что в предыдущие 25 лет приносило ей благодарности, уважение и почёт.
В начале апреля суд в Казани в очередной раз продлил ей срок ареста — до пятого июня. Редакция татароязычной газеты "Безнең гәҗит" в апрельском номере опубликовала письмо от Алсу Курмашевой. "Idel.Реалии" перевели его и рассказывают последние новости о нашей коллеге.
Друзья Алсу Курмашевой оформили подписку на татароязычную газету "Безнең гәҗит" ("Наша газета") в начале года. Журналистка написала письмо в редакцию чуть больше месяца назад.
— 12 марта. Уже время спать. Тут нет часов, но приблизительно примерно все равно знаешь, который час, — пишет Алсу.
В те дни журналистка находилась уже около пяти месяцев в казанском следственном изоляторе №2. "И не видно ни конца, ни края".
— С тех пор, как я вернулась в Казань к своей престарелой маме и к больному брату, прошло 10 месяцев. Из 10 месяцев половину я провела дома с родными, помогая им, но без права куда-либо уезжать. 18 октября прошлого года меня заточили в тюрьму по обвинениям, которые до сих пор не укладываются в моей голове, — рассказывает Алсу Курмашева.
Её обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России: в "неисполнении установленной законодательством РФ обязанности предоставить в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов" и в "распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти". Речь идёт о части 3 статьи 330.1 УК РФ и о пункте "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
Журналистка рассказывает, что "в течение 25 лет жила, регулярно получая благодарности от Конгресса татар за свою просветительскую деятельность". Она приезжала в Казань из Праги "почетным гостем и участвовала в съездах татарских женщин".
"В один миг все это превратилось в преступление. Прошу Всевышнего о скорейшем и наилучшем разрешении для меня этой ситуации".
На судебном заседании по продлению меры пресечения, которое состоялось в суде Казани первого апреля, Алсу рассказала журналистам, что у нее "обострились определенные диагнозы", ей "не очень хорошо физически, бытовые условия очень плохие". "У меня нет возможности следить за своим здоровьем", — посетовала она. На уточняющий вопрос, оказывают ли ей медицинскую помощь, Алсу ответила: "Минимальную".
- У Алсу Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она жила в Праге с мужем и детьми. В середине мая прошлого года приехала в родной город Казань к больной матери.
- Второго июня 2023 года в аэропорту Казани — перед вылетом домой — Алсу была задержана правоохранителями, которые изъяли у неё американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК РФ) и взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.
- Через неделю после оглашения приговора, 18 октября прошлого года, Алсу Курмашева вновь была задержана. Ей предъявили первое обвинение, суд через несколько дней избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие возбудило уголовное дело о распространении "фейков" об армии.
- Задержание Алсу осудили многие страны и международные организации. В ноябре 2023 года правозащитная организация "Репортеры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, "Комитет по защите журналистов" и еще 10 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной".
- Государственный департамент США уделяет "огромное внимание" делу Алсу Курмашевой. С таким заявлением 18 января выступил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Внешнеполитическое ведомство до сих пор не признало журналистку неправомерно задержанной — по словам Миллера, это не означает, что такие к решению этого вопроса не прилагаются усилия.
- 30 ноября 2023 года проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алсу политической заключенной.
- 2 апреля посольство США в России раскритиковало продление ареста Алсу Курмашевой.
Этот материал полностью опубликован на русском языке на сайте "Idel.Реалии".
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