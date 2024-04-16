Алсу Курмашева из тюрьмы в Казани: "Хочу выйти отсюда живой и здоровой"

В четверг, 18 апреля будет полгода, как журналистка Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева отбывает наказание за то, что в предыдущие 25 лет приносило ей благодарности, уважение и почёт.



В начале апреля суд в Казани в очередной раз продлил ей срок ареста — до пятого июня. Редакция татароязычной газеты "Безнең гәҗит" в апрельском номере опубликовала письмо от Алсу Курмашевой. "Idel.Реалии" перевели его и рассказывают последние новости о нашей коллеге.



Друзья Алсу Курмашевой оформили подписку на татароязычную газету "Безнең гәҗит" ("Наша газета") в начале года. Журналистка написала письмо в редакцию чуть больше месяца назад.

— 12 марта. Уже время спать. Тут нет часов, но приблизительно примерно все равно знаешь, который час, — пишет Алсу.



В те дни журналистка находилась уже около пяти месяцев в казанском следственном изоляторе №2. "И не видно ни конца, ни края".

— С тех пор, как я вернулась в Казань к своей престарелой маме и к больному брату, прошло 10 месяцев. Из 10 месяцев половину я провела дома с родными, помогая им, но без права куда-либо уезжать. 18 октября прошлого года меня заточили в тюрьму по обвинениям, которые до сих пор не укладываются в моей голове, — рассказывает Алсу Курмашева.

Её обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России: в "неисполнении установленной законодательством РФ обязанности предоставить в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов" и в "распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти". Речь идёт о части 3 статьи 330.1 УК РФ и о пункте "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.



Журналистка рассказывает, что "в течение 25 лет жила, регулярно получая благодарности от Конгресса татар за свою просветительскую деятельность". Она приезжала в Казань из Праги "почетным гостем и участвовала в съездах татарских женщин".

"В один миг все это превратилось в преступление. Прошу Всевышнего о скорейшем и наилучшем разрешении для меня этой ситуации".

На судебном заседании по продлению меры пресечения, которое состоялось в суде Казани первого апреля, Алсу рассказала журналистам, что у нее "обострились определенные диагнозы", ей "не очень хорошо физически, бытовые условия очень плохие". "У меня нет возможности следить за своим здоровьем", — посетовала она. На уточняющий вопрос, оказывают ли ей медицинскую помощь, Алсу ответила: "Минимальную".

У Алсу Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она жила в Праге с мужем и детьми. В середине мая прошлого года приехала в родной город Казань к больной матери.

Второго июня 2023 года в аэропорту Казани — перед вылетом домой — Алсу была задержана правоохранителями, которые изъяли у неё американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК РФ) и взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.

Через неделю после оглашения приговора, 18 октября прошлого года, Алсу Курмашева вновь была задержана. Ей предъявили первое обвинение, суд через несколько дней избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие возбудило уголовное дело о распространении "фейков" об армии.

Задержание Алсу осудили многие страны и международные организации. В ноябре 2023 года правозащитная организация "Репортеры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, "Комитет по защите журналистов" и еще 10 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной".

с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву "неправомерно задержанной". Государственный департамент США уделяет "огромное внимание" делу Алсу Курмашевой. С таким заявлением 18 января выступил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер . Внешнеполитическое ведомство до сих пор не признало журналистку неправомерно задержанной — по словам Миллера, это не означает, что такие к решению этого вопроса не прилагаются усилия.

. Внешнеполитическое ведомство до сих пор не признало журналистку неправомерно задержанной — по словам Миллера, это не означает, что такие к решению этого вопроса не прилагаются усилия. 30 ноября 2023 года проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алсу политической заключенной.

2 апреля посольство США в России раскритиковало продление ареста Алсу Курмашевой.

Этот материал полностью опубликован на русском языке на сайте "Idel.Реалии".