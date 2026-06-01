Алтайскую активистку Аруну Арна приговорили к пяти годам колонии

Второй Восточный окружной военный суд назначил алтайской активистке Аруне Арна пять лет колонии по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает "Медиазона".

В Республике Алтай Аруна Арна организовала акции против муниципальной реформы 2025 года. Она при этом добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Она была задержана в сентябре прошлого года.

По данным канала "Голос Алтая", поводом для дела стала публикация в её телеграм-канале революционных песен "Варшавянка" и Интернационал". Хотя эти песни не запрещены, власти посчитали публикацию "призывами к терроризму".

В опубликованном в апреле 2026 года обращении Арна отмечала, что "исполнение исторически значимых произведений, выражающих определенные политические убеждения, не является правонарушением, если не содержит прямых призывов к насилию против конкретных групп граждан"."В тексте песни "Интернационал" и "Варшавянка" нет ни слова о представителях власти, в том числе Владимире Путине, современной России или действующих депутатах или силовиках, – говорится в ее обращении. – Но за эти песни я сижу в СИЗО и меня судит военный суд как террористку! И это происходит прямо здесь и сейчас, в правовом и демократическом государстве, которым Россия должна быть по Конституции!"

Арна называет себя "народным лидером Алтая". Она сторонница критикующей российские власти общественной деятельницы и конспиролога Светланы Лады-Русь (Пеуновой). В организованных ею акциях протеста участвовали сотни людей. Издание SOTAvision со ссылкой на активистов, близких к Аруне Арна, писало, что задержана она была в день, когда должна была улететь в Москву, чтобы отвезти тысячи подписей за отставку губернатора региона Андрея Турчака.