"Боль для Путина". США отказались от российской нефти

Во вторник президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта в Соединенные Штаты российской нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля. Этим указом также запрещены американские инвестиции в энергетический сектор России.

"Этот шаг мы предпринимаем с целью причинить ощутимую боль Путину, – заявил Джо Байден во время подписания документа, – но нам в Соединенных Штатах придется заплатить за это". Президент имел в виду дорожающий бензин, цены на который резко подскочили в последнее время, а за год они выросли на пятьдесят процентов. Опасения по поводу нового резкого скачка цен на горючее в результате отказа от услуг экспортера, поставляющего примерно восемь процентов потребляемой сейчас в США нефти, заставляли Белый дом медлить с ответом на настойчивые призывы запретить импорт российской нефти. Сообщения о возрастающих жертвах российского вторжения среди мирного населения Украины не оставили президенту Байдену выбора. Днем раньше американские законодатели объявили о том, что ими подготовлен законопроект, предусматривающий запрет на импорт российской нефти и разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Потеря российской нефти для американского рынка будет едва ли ощутима, ее можно сравнительно легко восполнить. Потеря Россией американского рынка, куда она ежедневно экспортирует пятьсот-шестьсот тысяч баррелей нефти, будет очень болезненна, поскольку уже значительная часть российской нефти не находит покупателя из-за финансовых санкций, введенных после российского вторжения в Украину, говорит аналитик, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин:

Российская нефть не находит покупателей

– С рынка уже убрали до трех миллионов баррелей российской нефти в сутки. А Россия поставляет на этот рынок пять с половиной-шесть миллионов баррелей. Эту нефть убрали не потому, что кто-то против нее эмбарго объявлял, а по другим причинам. Во-первых, российская нефть не находит покупателей. Вчера, по-моему, 11 танкеров, это двадцать два миллиона баррелей российской нефти, попросту болтались в море. Никто не может понять, каким образом будут проходит платежи. Банки отказываются финансировать сделки. Даже китайские банки сорвали несколько поставок российской нефти в Китай, поскольку они не хотели участвовать в сделке по оплате этой нефти, никто не хочет быть запачкан санкциями. Во-вторых, эмоции. Несколько танкеров с российской нефтью не могли разгрузиться в Великобритании из-за того, что докеры отказывались работать: "Не хотим с кровавой нефтью работать!" Дело дошло до того, что предлагаемая скидка на российскую нефть докатилась до рекордных величин. С барреля скидка составила 28 долларов 30 центов. Это уникальная вещь. Когда-то баррель стоил 28 долларов. А сейчас даже очень высококачественная российская нефть марки Sokol, добываемая консорциумом "Сахалин-1", не находит покупателя, несмотря на предлагаемую скидку 16 долларов за баррель.

В действительности, запретами на экспорт и санкциями по нефтяным доходам России был нанесен жесточайший удар, поскольку значительные объемы нефти в Китай сейчас экспортируются фактически бесплатно, говорит Михаил Крутихин:

Нефть, которая сейчас идет по трубопроводам в Китай, фактически бесплатна

– Есть у компании "Роснефть" долгосрочные обязательства перед китайцами, которые давным-давно деньги в огромных суммах заплатили "Роснефти" за нефть, когда она в этом сильно нуждалась. И нефть, которая сейчас идет по трубопроводам в Китай, добываемая "Роснефтью", она фактически бесплатна. Это товар за те старые деньги, полученные от китайцев.

По словам Михаила Крутихина, потери от падения экспорта нефти действительно могут отразиться на финансировании военной кампании в Украине, как утверждают сторонники запрета импорта российской нефти:

– У России единый бюджет. Туда это все складывается и оттуда распределяется. Оттуда идет финансирование военной кампании. Мы видим, что нефтяные компании обязали сдавать государству больше, чем они зарабатывают за баррель. Сорок с лишним долларов – это цена отсечения, все остальное они должны перечислять государству. Это первое. Второе, 80 процентов валютной выручки нефтяные компании заставляют отдавать государству. А потом, когда им деньги понадобятся на приобретение оборудования или технологий, они будут вынуждены уже по другому курсу покупать эту валюту у государства. Нефтяные компании сейчас несут колоссальные убытки, не напрямую, а через финансовую систему государства, которое финансирует военную кампанию.

В западных столицах хорошо понимают, что лишение России доходов от экспорта нефти – один из самых серьезных инструментов давления на Кремль, говорит американский экономист, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори:

Мы имеем в России назревающий дефолт

– Запрет импорта российской нефти может очень повлиять на обменный курс рубля, поскольку продажа нефти остается фактически единственным источником иностранной валюты для России. Если будет введен масштабный запрет на импорт российских энергоресурсов, рубль рухнет еще ниже. Понятно, что полный запрет пока невозможен из-за значительной зависимости европейских стран от российского природного газа и нефти, многие опасаются скачка цен нефти в результате введения такого запрета. Эту проблему можно разрешить, на пути ее разрешения лежит сугубо политическое препятствие. Мы бы могли резко увеличить добычу и экспорт американской нефти, что привело бы к падению цен, учитывая, что значительная часть нефти поставляется танкерами и таким образом могли удовлетворить спрос в любой части мира. Но администрация Байдена все еще исходит из установки на снижение доли углеводородного топлива в производстве энергии. Нашим самым эффективным вкладом в попытку остановиться российскую агрессию в Украине было бы возвращение к полномасштабной разведке и добыче нефти в США.

Эмбарго на импорт российской нефти может привести к дефолту России, считает Пол Грегори:

– Уже сейчас Центральный банк не способен защитить рубль. С моей точки зрения, Россия уже находится в техническом дефолте, поскольку власти требуют от фирм заключать бизнес сделки в рублях, несмотря на то, что они могут иметь обязательства в долларах. Иными словами, мы имеем в России назревающий дефолт.