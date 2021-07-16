Американец Тревор Рид этапирован в колонию в Мордовии

Американец Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

В июле прошлого года суд в Москве приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима по обвинению в насилии в отношении представителей власти. В суде Рид заявил, что вину не признает.

Правительство США и Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного разбирательства. Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.

Как сообщил источник "Интерфакса", этапирование американца Тревора Рида в мордовскую не исключает возможность его обмена на заключенных россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Он напомнил, что Рид фигурирует в списке американцев, который Федеральная служба исполнения наказаний передала в российский МИД перед встречей президентов России и США 16 июня в Женеве.

Тогда Джо Байден заявил, что Рид, а также ещё один гражданин США Пол Уилан (обвиняется в шпионаже), "незаконно заключены в тюрьму". Президент России не исключил, что страны обменяются "заключенными". Ранее, в интервью NBC News, Владимир Путин назвал Рида "пьяницей и нарушителем спокойствия".

В США содержатся двое заключенных, освобождения которых Россия добивается более десяти лет. Первый – торговец оружием Виктор Бут. Второй - Константин Ярошенко – пилот, которого признали виновным в заговоре с целью контрабанды кокаина в США.