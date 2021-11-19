Американец вернулся из Китая в США после четырёх лет запрета на выезд

Американец, которому много лет не позволяли выехать из Китая, вернулся в Соединённые Штаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию США.

Возвращение Даниэля Сюя совпало с депортацией из США семи граждан Китая. Официальные представители США заявили, китайцы в обмене не участвовали.

Источник Reuters рассказал, что Сюй не совершал в Китае никаких преступлений, у него нет судимостей. При этом он добивался разрешения уехать четыре года. Он прибыл домой после видеоконференции президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Запреты на выезд в США – один из многих споров Пекина и Вашингтона. Ранее Белый дом призвал американских граждан пересмотреть планы на поездки в Китай. Администрация Байдена полагает, что Пекин может использовать практику запретов на выезд для влияния на иностранные правительства.

Даниэль Сюй – гражданин США китайского происхождения. Он проживает в пригороде Сиэтла и добивался возвращения из Китая домой с 2017 года. В разговоре с Associated Press он сказал, что китайские власти фактически держали его в заложниках для того, чтобы он мог вызвать в Китай своего отца, которого на родине обвиняют в хищениях.

По данным Reuters, среди тех, кого выслали в Китай – бывший глава отделения Банка Китая, бежавший в США в 2001 году и два человека, которые в 2019 году пытались попасть в частную резиденцию экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Двое осуждены за финансовые преступления, а ещё двое - за фотосъёмку военных объектов во Флориде.

Китайский МИД приветствовали высылку экс-президента Банка – Пекин обвиняет его в хищениях.

Reuters пишет, что высылки из Соединённых Штатов ожидают более 40 тысяч китайских граждан.

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