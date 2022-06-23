Американские РСЗО HIMARS прибыли в Украину

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина "за эти мощные орудия".

HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.

США объявили о поставке четырёх систем, обсуждается план предоставить еще четыре.

Украинские военные прошли обучение по использованию систем HIMARS. Кроме того, США обещали передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня.

При использовании определённых типов боеприпасов HIMARS могут наносить удары на расстояние до 300 км, однако Соединённые Штаты перед поставкой РСЗО заявляли, что выступают против того, чтобы Украина наносила удары по целям в России.

О готовности поставить несколько современных РСЗО заявляли также Британия и Германия. Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, среди которых упомянул 300 реактивных систем.