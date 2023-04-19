Американские системы ПВО "Пэтриот" доставлены в Украину

Зенитно-ракетные системы "Пэтриот", произведённые в США, прибыли в Украину, объявил в среду министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, долгожданные системы ПВО обеспечат Украину прикрытием от российских воздушных ударов, которые разрушали города и гражданскую инфраструктуру.
В октябре прошлого года США согласились поставить Украине системы "земля - воздух", которые могут применяться против самолётов, крылатых ракет и баллистических ракет меньшего радиуса действия. Россия применяет их для нанесения ударов по городам и инфраструктурным объектам.
"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным", заявил в твиттере Алексей Резников.
Доставленные в Украину ракеты - новый вклад западных союзников, которые также обязались поставить украинским вооруженным силам танки, артиллерийские установки и некоторые типы истребителей. Эти вооружения и техника должны усилить мощь Украины в преддверии готовящегося контрнаступления, сообщает агентство Associated Press.
Министр обороны Украины поблагодарил США, Германию и Нидерланды, не назвав число полученных ракетных систем или дату, когда они были доставлены. Накануне сообщалось, в частности, о доставке системы "Пэтриот" из Германии.
Он сказал, что впервые попросил Вашингтон о поставках системы "Пэтриот" во время визита в США в августе 2021 года, за пять месяцев до полномасштабного вторжения России и через семь лет после аннексии Россией украинский полуостров Крым. По словам Резникова, тогда в США ему заявили о "невозможности" поставок таких систем.
Украинский персонал прошел обучение на батарее "Пэтриот" для эксплуатации и обслуживания которой требуется до 90 военнослужащих.
Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил во вторник, что поставка систем ПВО станет знаковым событием, позволяющим украинцам поражать российские цели на большем расстоянии.
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