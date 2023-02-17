Американские военные провели в Сирии два рейда против террористов ИГ

На северо-востоке Сирии в результате вертолетного рейда в четверг был убит высокопоставленный лидер террористической группировки "Исламское государство" Хамза аль-Хомси. Об этом сообщила Русская служба "Голоса Америки" со ссылкой на Центральное командование США.

Во время операции четверо американских военнослужащих и служебная собака получили ранения.

Представитель Центрального командования США полковник Джо Баккино сообщил, что операция была проведена совместно с Сирийскими демократическими силами, в которых основную роль играют курдские формирования. Мирные жители не пострадали.

Джо Баккино сообщил также о другой операции, в результате которой был убит еще один полевой командир ИГ, руководивший группой террористов, специализирующейся на политических убийствах. Другие подробности рейдов, проведённых американскими военными, пока не сообщаются.