Американский астронавт в знак протеста вернул российскую медаль

Американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полёта, в том числе на российских кораблях "Союз", заявил, что отказывается от российской государственной награды "За заслуги в освоении космоса" - в знак протеста против вторжения России в Украину.

В твиттере он обратился к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, вручившему ему награду в 2011 году, попросил отдать медаль "русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне". "Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне" - написал Келли.

Астронавт, ставший в 2015-2016 годах первым американцем, который провёл на орбите почти год подряд (340 суток) на борту Международной космической станции, вместе с российскими космонавтами, активно комментирует в твиттере войну в Украине, в том числе на русском языке. Он осуждает российское вторжение и поддерживает Украину. Несколько дней назад Келли вступил в полемику с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. На запись Рогозина о том, что без некоторых флагов российская ракета будет "краше выглядеть", Келли ответил: "Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдёшь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс ещё существует в России". Рогозин ответил оскорблениями.

"Макдоналдс" объявил о приостановке работы в России 8 марта.