Американский самолет-заправщик потерпел крушение над Ираком

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о крушении самолета-заправщика Boeing KC-135.

Инцидент, как отмечается, произошел в "дружественном воздушном пространстве" во время операции против Ирана. Спасательные работы продолжаются.

"В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это произошло не из-за вражеского огня или дружественного огня", – говорится в пресс-релизе командования.

CENTCOM не уточнил, сколько человек было на борту разбившегося самолета. "Би-би-си" пишет, что обычно экипаж KC-135 состоит из трех человек: пилота, второго пилота и оператора заправочной штанги. Однако в некоторые миссии могут добавить штурмана. По разным данным, на борту заправщика могли находится до пяти-шести человек.

Первый самолет потерпел крушение недалеко от Турайбиля, у границы с Иорданией на западе Ирака. Как отмечает CNN, это малонаселенный, преимущественно пустынный район. По данным CBS News, второй самолет KC-135 получил повреждения.

Ответственность за атаку на самолеты взяла на себя проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке". В заявлении, которое цитирует Reuters, говорится, что они сбили самолет "в целях защиты нашей страны и воздушного пространства".