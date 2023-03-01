Американский "самолёт Судного дня" приземлился в Исландии

Командование США в Европе сообщило о переброске на базу в Исландию "самолёта Судного дня". E-6B Mercury выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейского контингента американской армии.

"Самолёт Судного дня" – стратегический борт управления и связи в условиях ядерной войны. Среди прочего он предназначен для связи с атомными ракетными крейсерами, на которых установлены межконтинентальные баллистические ракеты. В среднем самолёт прилетает в Европу два-три раза в год.

В Исландии расположена база США Кеблавик. Американские военные находились там с 1941 по 2006 год. В 2016 году Вашингтон и Рейкявик договорились о возвращении на остров американских военнослужащих. Исландские власти тогда объяснили решение ухудшением безопасности в Европе.

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