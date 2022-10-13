Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с беженцами

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждается, что власти Латвии жестоко обращаются с беженцами, которые пытаются попасть в республику через границу с Беларусью.

Из отчета следует, что беженцев - в том числе детей- удерживали в "неизвестных местах" в латвийских лесах, после чего насильственно возвращали на территорию Беларуси. Правозащитники уверяют, что людей пытают, бьют и не дают шанса обратиться за убежищем.

По данным Amnesty International, попасть в Латвии удалось лишь очень небольшому проценту беженцев, многих из которых поместили под стражу. Большинство этих людей не имеют доступа к юридической помощи.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал доклад правозащитников. "Amnesty International потеряла всякое доверие, и этот отчет еще раз доказывает, что некогда уважаемая правозащитная организация потерпела неудачу. Латвия отвергает эти ложные обвинения", - сказал Ринкевич.

Правительство Латвии ввело режим ЧП на территориях, граничащих с Беларусью в августе 2021 года из-за большого числа мигрантов, пытающихся попасть в ЕС. Отчет организации по Латвии дополняет аналогичные отчеты, посвященные злоупотреблениям в отношении беженцев и мигрантов в Белоруссии, Польше и Литве, отмечает Amnesty International.