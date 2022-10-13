Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с беженцами

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждается, что власти Латвии жестоко обращаются с беженцами, которые пытаются попасть в республику через границу с Беларусью.
Из отчета следует, что беженцев - в том числе детей- удерживали в "неизвестных местах" в латвийских лесах, после чего насильственно возвращали на территорию Беларуси. Правозащитники уверяют, что людей пытают, бьют и не дают шанса обратиться за убежищем.
По данным Amnesty International, попасть в Латвии удалось лишь очень небольшому проценту беженцев, многих из которых поместили под стражу. Большинство этих людей не имеют доступа к юридической помощи.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал доклад правозащитников. "Amnesty International потеряла всякое доверие, и этот отчет еще раз доказывает, что некогда уважаемая правозащитная организация потерпела неудачу. Латвия отвергает эти ложные обвинения", - сказал Ринкевич.
Правительство Латвии ввело режим ЧП на территориях, граничащих с Беларусью в августе 2021 года из-за большого числа мигрантов, пытающихся попасть в ЕС. Отчет организации по Латвии дополняет аналогичные отчеты, посвященные злоупотреблениям в отношении беженцев и мигрантов в Белоруссии, Польше и Литве, отмечает Amnesty International.
- Миграционный кризис на белорусской границе произошел летом 2021 года, когда тысячи мигрантов из ближневосточных и африканских стран приехали в Беларусь, чтобы попытаться через её границы попасть в страны Евросоюза – Литву, Латвию и Польшу. Только на границе Литвы было задержано около четырех тысяч нелегальных мигрантов. Литовские и польские пограничники применяли силовые меры.
- Власти стран ЕС обвинили официальный Минск в том, что он намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока к границам Евросоюза.
- Массовый миграционный кризис был разрешен осенью 2021 года, однако по сей день европейские пограничники фиксируют 60–70 попыток незаконного пересечения границы ежедневно.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.