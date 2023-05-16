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Amnesty International: в 2022 году в мире были казнены 883 человека

Логотип "Международной амнистии" на английском языке

Международная правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия"), ведущая учёт фактов применения смертной казни, сообщила, что в прошлом году в разных странах были приведены в исполнение 883 смертных приговора. Эти данные приводятся в ежегодном докладе "Международной амнистии", опубликованном во вторник, 16 мая.

В число казненных не входят "тысячи" приговорённых к смерти в Китае, где статистика казней засекречена.

В Саудовской Аравии только за один день был казнен 81 человек. В докладе "Международной амнистии" это число называется "ошеломляющим".

Китай, уже традиционно в последние годы, числится ведущей страной в ужасающем мировом рейтинге: Китай опережает Иран (576 казней), Саудовскую Аравию (196 - больше, чем за любой из предыдущих 30-ти лет), Епипет (24) и США (18 казней).

Смертные приговоры широко выносятся в Северной Корее и Вьетнаме и, как в Китае, статистика казней в этих странах засекречена, отмечается в докладе "Международной амнистии" о смертной казни в 2022 году.

С ростом репрессий против диссидентов, включая вынесение им смертных приговоров, наиболее значительная доля наказаний смертной казнью приходится на осужденных за торговлю наркотиками и за другие преступления, связанные с наркоманией. Так, например, в Сингапуре за преступления на почве наркомании были казнены 11 человек.

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