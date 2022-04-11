Amnesty International призвала сделать открытым процесс Ивана Сафронова

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что глубоко обеспокоена уголовным преследованием по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова и потребовала от российских властей его освободить.

На днях в Москве начался суд над арестованным более полутора лет назад Сафроновым. Он проходит в закрытом режиме из-за, как утверждается, наличия в деле секретных материалов. Всё время, прошедшее с момента ареста, Сафронов находится в СИЗО.

В заявлении организации, опубликованном 11 апреля, говорится, что правозащитники обеспокоены ростом числа дел о "госизмене" в России, а также закрытым характером их рассмотрения. В Amnesty International считают, что Сафронову не было обеспечено право на справедливый суд.

В заявлении на основании информации из открытых источников подробно разбирается дело Сафронова, который работал корреспондентом "Ведомостей" и "Коммерсанта", а перед арестом был советником главы Роскосмоса. "Насколько известно Amnesty International, у Ивана Сафронова не было доступа к гостайне в бытность его журналистом. Официальные представители «Роскосмоса» прямо подтверждали, что доступа к гостайне он не имел и на посту советника главы корпорации" - отмечают правозащитники. Также в заявлении говорится, что власти так и не представили никаких доказательств выдвинутых обвинений. Кроме того, на Сафронова и его адвокатов оказывалось давление.

Если власти не освободят Сафронова, правозащитники призывают защитить его от пыток и других видов жестокого обращения во время содержания под стражей и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, а также обеспечить открытость судебного процесса.

Отдельно Amnesty International выразила опасения, что обвинения в госизмене могут быть использованы для судебного преследования журналистов и других лиц, выступающих против агрессии в отношении Украины.