Amnesty: преследование шамана Габышева - это карательная психиатрия

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей освободить якутского шамана Александра Габышева. 26 сентября его приговор о бессрочной принудительной госпитализации вступил в силу и Габышева, в 2019 году отправившегося в Москву "изгнать" Владимира Путина из Кремля, увезли в психоневрологический диспансер.

Как сообщает Сибирь.Реалии, директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина заявила, что власти страны превратили "психиатрическую помощь в карательную меру – метод, хорошо проверенный и испытанный в советский период" - и применили ее для того, чтобы усмирить и дискредитировать Александра Габышева. "Он стал символом нежелания простых людей мириться с правительством Владимира Путина, которое с каждым днём всё больше и больше ужесточает давление, - сообщила Звягина. - Видеть, как легко и просто мощная и неумолимая государственная машина уничтожает жизнь того, кто отважился на мирное выражение собственного мнения и критику властей, по-настоящему страшно".

Представительница Amnesty International заявила, что российские власти обязаны воздержаться от принудительного психиатрического лечения, которое является одним из видов пыток и жестокого обращения, и немедленно и безо всяких условий освободить Александра Габышева. "Его приговорили к бессрочному принудительному психиатрическому лечению исключительно за мирное осуществление права на свободу выражения мнений. Следует незамедлительно прекратить применение карательной психиатрии в качестве метода борьбы с несогласными", - высказала позицию считает Наталья Звягина.

26 сентября защитник Габышева Алексей Прянишников сообщил, что Габышева увезли на принудительное лечение в медучреждение. Куда именно отправлен шаман – неизвестно. О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора. Прянишников отметил, что шамана увезли в больницу, поскольку в силу вступил приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением. По сведениям Прянишникова, Габышеву опять начали делать инъекции с препаратами, оказывающими серьезное воздействие на его поведение.

Ранее во время заседания суда доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы, были отклонены.

В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >