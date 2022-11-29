Генпрокуратура России объявила "нежелательной" организацией литовский аналитический центр Riddle.

В телеграм-канале ведомства говорится, что деятельность центра "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". В сообщении не уточняется, какую именно деятельность организации сочли "угрозой".

Главный редактор Riddle Ольга Ирисова рассказала изданию "Вот Так", что организация не получала никаких уведомлений. "Учитывая сложившуюся за последние девять месяцев в стране де-факто военную цензуру, можем только предполагать, что основанием для признания нас нежелательной организацией послужили публикации, так или иначе затрагивающие тему войны России с Украиной", – сказала Ирисова.

Центр Riddle публикует аналитические статьи и экспертные материалы об общественно-политической ситуации в России на русском и английском языках. На сайте центра сказано, что проект ставит перед собой такие задачи, как "предоставление читателям качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России".