Аналитики: Чем беднее регион РФ, тем больше потерь в Украине

Распределение потерь российских военных на войне в Украине по регионам, как правило, руководствуется закономерностью: чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си. Совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров её журналисты установили к 6 февраля имена более 173 тысяч российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Речь идёт о потерях, подтверждённых по открытым источникам, реальное число погибших на войне, очевидно, выше.

Издание The Bell ранее опубликовало детальный анализ данных, предоставленных Би-би-си и "Медиазоной". его автор - аналитик Александр Коляндр.

Отмечается, что, в частности, жители Забайкальского края, где за чертой бедности живёт, по официальным данным, более 15% населения, имеют в 15 раз больше шансов погибнуть на войне, чем москвичи. В Москве доля погибших от населения региона составляет лишь 0,02% - это наименьший показатель по всей стране.

Самая высокая доля погибших - в Туве и Чукотке (0,5%), а также в Бурятии (0,4%). Эти регионы также относятся к числу бедных. Исключением из общего тренда является ряд республик Северного Кавказа, которые, согласно официальной статистике, являются бедными, в то же время уровень потерь на душу населения там сопоставим с показателями Москвы и Санкт-Петербурга. "Там сильны семейные связи и большой процент теневой экономики, поэтому формально там много людей, живущих за чертой бедности. Но в реальности их условия могут быть лучше, чем у беднейших жителей других регионов", - объясняет Александр Коляндр. По его мнению, распределение потерь по регионам показывает, что Кремль старается держать "тяготы войны и бремя потерь" как можно дальше от Москвы, Санкт-Петербурга и республик Северного Кавказа.

Согласно данным волонтёров, 56% погибших сейчас приходится на добровольцев, мобилизованных и осуждённых, уехавших на войну из исправительных колоний. При этом процент заключённых снижается, как и процент офицеров (ими как правило являются контрактники).

Реальные цифры потерь российской армии убитыми, по мнению аналитиков, могут варьироваться в диапазоне от 267 000 до 385 500 человек. Официально Москва не публикует данные о потерях.