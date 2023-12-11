Анатолий Быков приговорён к 12 годам колонии по делу об убийстве

В Красноярске суд признал предпринимателя и политика Анатолия Быкова виновным в организации убийства Владимира Филиппова и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Прокурор запрашивал для бизнесмена 13 лет колонии. С учётом приговора по другим двум уголовным делам общий срок заключения Быкова составит 20 лет.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 июня 1998 года в Красноярске участники группировки Быкова шесть раз выстрелили в Филиппова. Для убийства они использовали газовые пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Следствие полагает, что Быков распорядился убить Филиппова "в целях усиления своего влияния в криминальном мире". Владимир Филиппов по прозвищу "Филипп" считался авторитетом в преступной среде, говорится в сообщении.

Приговор назначен с учетом действующего наказания: в мае 2023 года суд назначил Анатолию Быкову 11 лет лишения свободы делу о подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. На тот момент он отбывал 13-летний срок по делу об убийстве жителей Красноярска Наумова и Войтенко в 1994 году.