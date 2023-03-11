Андрей Пивоваров рассказал, за что попал в ШИЗО и ПКТ в колонии

Признанный политзаключённым Андрей Пивоваров, который в начале этого года был этапирован в карельскую колонию №7 в Сегеже, написал письмо своим соратникам об условиях содержания. С момента его прибытия в Карелию он только четыре дня не был под арестом, в остальное время его помещали либо в штрафной изолятор (ШИЗО), либо в помещение камерного типа (ПКТ). Письмо политика было выложено в телеграм-канале "Команда Пивоварова", его также публикует Север.Реалии.

По словам Пивоварова, в штрафной изолятор он в первый раз попал в петрозаводском СИЗО. После этапирования в колонию в Сегеже его также поместили в ШИЗО, где он "писал объяснения на рапорты о том, что посмел снять куртку во время зарядки, и о том, что плохо убрал камеру, в которую попал только утром". "До первой половины срока у меня не было ни одного выговора, а тут я сразу же стал злостным нарушителем" - отмечает Пивоваров.

Он подтвердил информацию своих адвокатов о том, что до 30 апреля был помещён в ПКТ. "Приятного тут мало, условия трудно назвать комфортными. Кровать пристегивается к стене с 5 утра до 21 вечера. Ручку дают по расписанию, личных вещей нет, а точнее тут вообще почти ничего нет. Но отношусь к этому философски, надо выживать, продержимся".

Колония в Сегеже приобрела известность после того, как в 2016 году первый в России осуждённый за повторное нарушение правил митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в ней. Колонией тогда руководил Сергей Коссиев. В 2018 году против него и его заместителя Анатолия Луиста возбудили уголовные дела о превышении полномочий, но в них не говорилось о применении пыток. Их обвинили в вымогательстве денег у заключённых под предлогом ремонта помещений. Приговор в отношении Коссиева вступил в силу в марте 2019 года. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Луисту дали 3 года колонии. И Коссиев, и Луист вышли на свободу раньше срока.