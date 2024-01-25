Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола

Бывший футболист и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в четверг был избран президентом Украинской ассоциации футбола. Его кандидатуру поддержали 93 из 94 участников внеочередного конгресса спортивной организации. Других претендентов на должность на голосовании не было.

Заместителем Шевченко будет бывший футболист и нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Предыдущий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был снят с поста решением конгресса. В июне 2023 года его арестовали по делу о хищении средств.

В своей речи после избрания президентом ассоциации Шевченко заявил о том, что намерен поднять футбол Украины на более высокий уровень, несмотря на продолжающееся российское вторжение.

Андрей Шевченко является одним из наиболее титулованных украинских спортсменов. Он пять раз становился чемпионом Украины в составе киевского "Динамо" и трижды выигрывал кубок страны. В составе лондонского "Челси" становился обладателем Кубка Англии и Кубка футбольной лиги. Однако мировой известности Шевченко добился, играя за итальянский "Милан" с 1999 по 2006 год. В его составе он становился чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Играя за "Милан", Шевченко получил престижную футбольную награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы 2004 года по версии France Football. В 2004 и 2005 годах его включали в команду года по версии УЕФА.

После окончания карьеры игрока Шевченко отучился на футбольного тренера. С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную Украины. С ноября 2021 по январь 2022 года тренировал итальянский клуб "Дженоа".