Андрея Макаревича и Михаила Шаца признали "иноагентами"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич вошёл в список физических лиц-"иноагентов", который был обновлён Минюстом России вечером в пятницу. Обновлён и реестр СМИ-"иноагентов", среди включённых в него - главный редактор "Новой газеты.Европа" Кирилл Мартынов, шоумен Михаил Шац и сотрудничающий с Радио Свобода журналист и политолог Сергей Медведев.

В реестр СМИ-"иноагентов" внесены также журналист Сергей Лойко, оппозиционный политик Юлия Галямина, Кирилл Фёдоров (по всей видимости, речь идёт об ЛГБТ-активисте из Петербурга). Физлицами-"иноагентами" признаны украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен и меценат Борис Зимин, политолог Фёдор Крашенинников, соратник Алексея Навального Иван Жданов. Практически все включённые в список выступили против российского вторжения в Украину.

В реестре СМИ-"иноагентов", куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц-"иноагентов" теперь 19 человек. Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного. Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет, включая в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. СМИ-иноагентами были ранее признаны Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС, а также ряд журналистов, сотрудничающих со "Свободой".