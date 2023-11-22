"Ангарскому маньяку" добавили 10 лет за убийство ещё трёх женщин

Суд в Иркутске назначил 10 лет колонии Михаилу Попкову, известному как "ангарский маньяк", признав его виновным в убийстве ещё трёх женщин. Об этом сообщает прокуратура региона. Для Попкова это четвертый приговор, среди которых два пожизненных.

По данным прокуратуры, в октябре 1997 года и марте 1998 года он задушил двух женщин 25 и 27 лет на берегу Ангары. Тело одной из них он сжег, облив бензином. В октябре 2003 года он не менее 40 раз ударил ножом 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища в Ангарске. Он находил жертв на улицах микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, в том числе - на автобусных остановках, предлагая подвезти на своём автомобиле. Попков увозил женщин в безлюдные места, где убивал.