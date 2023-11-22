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"Ангарскому маньяку" добавили 10 лет за убийство ещё трёх женщин

Михаил Попков в окрестностях Ангарска во время следственного эксперимента
Михаил Попков в окрестностях Ангарска во время следственного эксперимента

Суд в Иркутске назначил 10 лет колонии Михаилу Попкову, известному как "ангарский маньяк", признав его виновным в убийстве ещё трёх женщин. Об этом сообщает прокуратура региона. Для Попкова это четвертый приговор, среди которых два пожизненных.

По данным прокуратуры, в октябре 1997 года и марте 1998 года он задушил двух женщин 25 и 27 лет на берегу Ангары. Тело одной из них он сжег, облив бензином. В октябре 2003 года он не менее 40 раз ударил ножом 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища в Ангарске. Он находил жертв на улицах микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, в том числе - на автобусных остановках, предлагая подвезти на своём автомобиле. Попков увозил женщин в безлюдные места, где убивал.

  • Михаил Попков отбывает пожизненный срок за убийство более 80 женщин. Он совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
  • В 2015 году Попкова признали виновным в убийствах 22 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года суд Иркутской области признал его виновным в совершении ещё 59 убийств и присудил второй пожизненный срок.
  • Ранее Попков также признался в двух убийствах уже после того, как получил два пожизненных срока. За эти преступления ему дополнительно назначили 9,8 года колонии особого режима.
  • Следователи в интервью Сибирь.Реалии предполагали, что Попков время от времени будет "вспоминать" про новые эпизоды, так как на время расследования ему удаётся выбираться из колонии строгого режима и жить в условиях СИЗО.
  • Раскрывая детали предыдущих преступлений Попков в интервью "Вести-Иркутск" рассказал, что у него есть мечта попасть в армию, и он задумывается об участии в войне против Украины.

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