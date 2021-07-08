Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, одержав победу над Данией. В воскресенье англичанам предстоит сразиться за чемпионский титул с Италией, а пока по всей стране продолжаются бурные празднества. Мы следили за ходом полуфинального матча в нашей прямой трансляции.

Встреча двух команд прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и закончилась со счетом 2:1. В воскресенье там же состоится финальный матч Евро-2020 между командами Англии и Италии.

Вчера в полуфинале счёт открыла сборная Дании — гол забил полузащитник Миккель Дамсгор. Но уже через 9 минут сборная Англии сравняла счет — гол в свои ворота забил датский защитник Симон Кьер. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время, Англия заработала пенальти. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар английского нападающего Харри Кейна, но на добивании все тот же Кейн отправил мяч в ворота. Матч закончился со счетом 2:1.

Вот как описал свои эмоции после матча ведущий Би-би-си и знаменитый футболист Гари Линекер: "Мы ждали этого очень долго. И, наконец, это случилось. Я иногда сомневался, что мне вообще доведется снова это увидеть при жизни".

Сегодня утром победе сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу посвящены первые страницы почти всех британских газет. Единственным изданием, которое решило проигнорировать триумф англичан на Евро-2020, стала деловая Financial Times, отмечает Би-би-си.