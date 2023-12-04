"Анти-Эрдоган": спецслужбы РФ разжигали конфликт Швеции и Турции

Российские спецслужбы планировали кампанию, направленную на вмешательство в процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, в частности на разжигание противоречий между этими странами и Турцией. Об этом в понедельник сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на полученные журналистами документы. Помимо собственных источников, Yle ссылается также на центр "Досье".

В документах, полученных Yle, говорится о планах кампании в Швеции и Финляндии. Центр "Досье" же, как утверждается, получил документы о том, что российские спецслужбы организовали мероприятия в рамках этой кампании в Париже. Об этом Yle сообщил расследователь Илья Рождественский.

В документах, в частности, говорится о том, что инциденты с сожжением Корана в Швеции привели к напряжённости в отношениях с Турцией, и рекомендуется проводить мероприятия, направленные на их дальнейшее обострение. Речь шла, в частности, о проведении в европейских городах демонстраций с прямыми оскорблениями президента Турции Реджепа Эрдогана, а также размещении антиисламских и антитурецких граффити. Всё это должно было освещаться в соцсетях. В документе, отрывок из которого публикует Yle, эта акция названа "Проект анти-Эрдоган".

Как утверждает "Досье", центр получил доступ к отчёту сотрудников российской спецслужбы об одной из подобных операций - в Париже в марте 2023 года. Там тогда прошёл целый ряд демонстраций под антиисламскими лозунгами, критике подвергался также Эрдоган.

Финские спецслужбы подтвердили Yle, что в курсе разрабатывавшихся в России планов, однако отметили, что у них нет данных об их реализации на территории Финляндии. Турция после первоначальных колебаний согласилась со вступлением Финляндии в НАТО в апреле нынешнего года. Швеция, однако, по-прежнему ждёт одобрения турецких властей - для вступления страны в НАТО необходим консенсус всех стран союза. По мнению Рождественского, российские спецслужбы пытались замедлить процесс вступления в НАТО обеих стран, но основное внимание было сосредоточено на Швеции. По оценке расследователя "Досье", для российских спецслужб вообще характерно "стремление найти в Европе споры между странами или этническими группами, эскалацию которых можно было бы активизировать".