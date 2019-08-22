Пентагон отказался от новой системы ПРО, считая, что она уже устарела

Министерство обороны США сообщило в среду о свертывании работ по созданию нового поколения противоракетной обороны (ПРО), в частности, новой системы перехватчиков межконтинентальных ракет.

На проект уже было потрачено почти 1 миллиард 200 миллионов долларов, однако руководство Пентагона посчитало нецелесообразным продолжать дальнейшие работы и финансирование. Подрядчиком выступала компания Boeing, исполнителем - компания Raytheon. Обе компании обнародовали пресс-релизы в которых поддержали решение Пентагона. Формальная причина расторжения контракта в том, что технические проблемы проекта настолько значительны, что они либо непреодолимы, либо цена для устранения этих проблем слишком высока.

По мнению некоторых экспертов, цитируемых американскими СМИ, решение о приостановке проекта, возможно, вызвано ускоренным развитием новых технологий, что поставило под вопрос эффективность разрабатывающегося уже более десятилетия проекта. Фактором могли стать и успешные запуски межконтинентальных ракет режимом Северной Кореи, самые крупные варианты которых, по сообщениям, способны достичь цели континентальной территории США.

У Пентагона в настоящее время находятся на вооружении 44 перехватчика межконтинентальных ракет, расположенных главным образом на Аляске. Каждый из них предназначен для запуска из подземной шахты, антиракета потом быстро выходит за пределы атмосферы, направляется к своей цели и уничтожает ее силой столкновения. Эти перехватчики были испытаны во время учений, но никогда не использовалось в реальных условиях.

В заявлении министерства обороны говорится также, что приоритетом теперь будет разработка перехватчиков следующего поколения. В числе повышенных требований - улучшенные характеристики не только самого перехватчика, но и его ракеты-носителя. Такие требования, возможно, являются выражением стремления Пентагона получить универсальный перехватчик, который способен обеспечить защиту от более широкого спектра ракетных угроз. В потенциальном списке этих новых угроз - гиперзвуковые ракеты, разрабатываемые Китаем и Россией.

Конгресс разрешил Пентагону увеличить количество перехватчиков межконтинентальных ракет на 20 единиц - от 44 до 64. Дополнительные 20 должны были быть поступить на вооружение к 2023 году однако с учетом объявленного в среду прекращения разработки проекта эта дата скорей всего будет отодвинута в будущее.