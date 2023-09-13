Антисемитизм или деградация? Блогеры о выпаде Путина в адрес Чубайса

На пленарной сессии Восточного экономического форума 12 сентября Владимир Путин прокомментировал эмиграцию Анатолия Чубайса в Израиль.

"То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал", - сказал Путин.

Эти слова заставили многих вспомнить недавние антисемитские "разоблачения" актрисы Валентины Талызиной, которая утверждала в интервью, что отца Аллы Пугачевой "на самом деле" зовут Борух.

Николай Подосокорский

А как можно по одной только фотографии из интернета определить неизвестные ранее имя и отчество человека? Или это опять Талызина провела экспертизу и указала имя настоящего "папки"?

Божена Рынска

«У Чубайса папку звали Израиль, Изя. Он не холоп, не раб, переименовал папку в Бориску. Бориска славянское имя Анатолий не Мойша. А?"

Из последней речи Владимира Васильевича (Анатольевича) Талызина.

Леонид Невзлин

«Теперь и нам можно», - быстро уловят граждане РФ эманацию от первого лица

То, что витало в воздухе, находя выражение то в рассуждениях недалекой актрисы Талызиной об Алле Пугачевой и Лии Ахеджаковой, то в письме Ленкома с «Иванами, не помнящими родства» в адрес граждан Израиля, произнесенное человеком в должности президента становится официальной отмашкой. «Теперь и нам можно», - быстро уловят граждане РФ эманацию от первого лица.

Мария Строева

Моше Израилевич родства не помнящий.

Но он же все ещё не антисемит, этот маленький вождь, да?

Леонид Волков

Вообще, обычно на фотографиях не пишут имен, знаете ли. То есть, вероятно, в папочку к Путину попал какой-то мемас с фоткой Чубайса в Израиле и какой-то смешной подписью в духе «простой израильский пенсионер Моше Израилевич», а Путин это принял за чистую монету. Что заставляет задать много вопросов об интеллектуальных способностях фюрера. Хорошо, что на том меме, который Путину попался на глаза, на Чубайсе не было штраймла и пейсов, а то бы дед и об этом высказался.

Теперь, мне кажется, надо нарисовать картинку с Чубайсом в килте, с подписью «профессор университета Глазго Шон МакЧубайс», и ждать следующего экономического форума. Экономики-то все равно нет, ну так хоть Путин мемчики пересказывает.

Хотя, возможно, ему только изральский интернет в папочки распечатывают. На прошлой неделе он Берлу Лазару же говорил: «посмотрите, что простые жители Израиля про это пишут в интернете…». Видимо, это те же самые жители Израиля, которые постили картинки с Чубайсом. Важный источник экспертизы для Путина!

Сергей Шелин

До сих пор Путин не выступал в роли недвусмысленного юдофоба

До сих пор Путин не выступал в роли недвусмысленного юдофоба. Интересное идеологическое новшество. Лет двадцать назад один его тогдашний приятель рассказывал, что он даже любит этнических евреев и немцев. За деловитость. Видимо, Чубайс исчерпал свой ресурс деловитости.

Олег Лекманов

На фига Моше Чубайс

Поменял свой аусвайс?

Мог же, гад, в России жить,

Крепко с фюрером дружить.

Ранее внимание блогеров привлекли слова Путина о Зеленском: недавно президент РФ заявил, что западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, чтобы прикрывать героизацию нацизма.

Александр Фридман

Путин назвал Чубайса "Моше Израилевичем", но антисемиты, как известно, остались только в Украине, а сама путинская Россия решительно ведет войну с антисемитизмом...

Фарида Курбангалеева

Долгое время было популярным утверждение, что Путин людоед, но не антисемит

Очевидно, пора заканчивать с этими иллюзиями. Только за это лето Путин несколько раз акцентировал внимание на том, что Зеленский — этнический еврей, поставленный в Украине мировой закулисой для героизации нацизма.

Сразу видно — настоящий денацификатор

А теперь вот проехался по убежавшему из России Чубайсу, назвав его «Моше Израилевичем каким-то».

Сразу видно — настоящий денацификатор, такой же, какими были его славные предшественники в Германии, которые тоже были зациклены на евреях, а в 1939-м затеяли большую войну.

Отъезд Чубайса в Израиль Путин объяснил тем, что бывший глава РОСНАНО опасается преследования за растрату. "Может быть, связано с тем, что там идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, [с тем] что он опасается уголовных дел, поэтому перешел в Израиле на нелегальное положение", - прокомментировал Путин.

Виктор Буравлев

МОШЕ ИЗРАИЛЕВИЧ

«Говорю им, мол, не айс

Прятаться в Израиле,

Он теперь Моше Чубайс -

Имечко исправили.

Взял и попросту удрал

Явно неспроста,

Раз живет как нелегал -

Совесть нечиста».

Иван Преображенский

Его бы, конечно, устроило, если бы Чубайс уехал по понятной Путину причине - украв деньги. Вариант из-за войны против Украины и отсутствия у России перспектив Путина устраивает гораздо меньше.

Раньше деятельность Чубайса на этом посту Путина не смущала, отмечают в блогах.

Альфред Кох

Зафиксируем: Путин признает, что никаких уголовных дел против Чубайса нет. Чубайс уволился из Роснано в 2020 году, то есть три года назад. После этого там были десятки проверок. У правоохранителей было 3 (три) года для того, чтобы начать уголовное преследование Чубайса. Но они его так и не начали.

Любой здравомыслящий человек согласится: это означает, что к Чубайсу у них нет претензий. Разумно предположить, что если человек эмигрирует при таких условиях, то вовсе не потому, что боиться уголовного преследования.

Но Путин делает совершенно противоположный вывод: “Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел? Поэтому даже в Израиле перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно? — я, честно говоря, не понимаю!” (Путин смеется, зал аплодирует) “Чушь какая-то …”

Очень смешно! Все аплодируют и смеются. В том числе и люди, которые еще недавно считали Чубайса человеком своего круга, а некоторые даже были ему обязаны своей карьерой (типа Грефа).

Александр Рыклин

Что-то, конечно, произошло между отъездом Чубайса из России и сегодняшним наездом на него Путина... Чубайс в женское платье не переодевался, ночью границу с Финляндией не переходил... Не сомневаюсь, что его "релокация" была согласована на высшем уровне...

Но потом что-то случилось...

Президент давно не испытывает к Чубайсу теплых чувств, рассказывает бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов:

Кудрина уже рядом нет, поэтому старую неприязнь можно не скрывать

По поводу Моше Израилевича могу рассказать вот какую историю. Было это году эдак в 2004-2005. Я в то время работал заместителем полпреда Башкирии при президенте России. Так вот, вернулся тогдашний глава региона Рахимов после встречи с Путиным и удивлённо рассказывает: «Слушай, а Путин, оказывается, так Чубайса ненавидит! Ни с того ни с сего вдруг спросил меня, как я к нему отношусь. Я в самом вопросе какой-то негатив почувствовал, говорю, что мол никаких особо тёплых чувств у меня к нему нет. И тут Путин вдруг как начал этого Чубайса чихвостить - и так, и эдак, и прямо матом, хотя он вроде бы обычно не матерится…»

В общем, Рахимов пришел совершенно обалдевший. При этом в чем именно состояла суть путинских претензий к Чубайсу, он так и не понял.

Я потом долго думал, как же при такой ненависти, Чубайсу удавалось так долго держаться на плаву. Видимо благодаря Кудрину.

Ну а теперь Кудрина уже рядом нет, поэтому старую неприязнь можно не скрывать.

Возможно, Чубайсу действительно стоит опасаться преследования, предполагают некоторые комментаторы.

Станислав Белковский

В. В. Путин прозрачно намекнул, что независимого исследователя из Глазго Мойшу Израилевича Чубайса в РФ ждёт уголовное дело. За разграбление РосНано.

Николай Травкин

Видимо, экономисту из Глазго следует ждать повестки от СК

"Мне показали фото из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то." - вскользь заметил Владимир Владимирович и с горечью вспомнил об огромной дыре в бюджете РосНАНО...

Видимо, экономисту из Глазго следует ждать повестки от СК и затем заочного ареста

Федор Крашенинников

Будет, конечно, смешно, если сейчас начнется заведение дел и выписывание ордеров на «Моше Израилевича» - а что ж раньше-то мешало, пока она сидел в Москве и пилил Роснано? Но тогда он был хорошим. Отдельный вопрос к Чубайсу: он и сейчас будет молчать в своем Глазго?

Чубайс комментировать слова Путина не стал, сообщает ТАСС. Люди из его окружения утверждают, что имени он не менял, пишет канал "Можем объяснить".

Кирилл Шулика

Анатолий Чубайс: «Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного».

А что тут прокомментировать? Звоните Моше Израилевичу.

Сергей Марков

Чубайс сказал, что он не хотел бы комментировать замечания Путина о нём. То есть Чубайс не хочет рвать всё. Надеется вернуться. А может не подставлять друзей и родственников в России. Но то, что Чубайс пока всё таки не предал Россию и Путина и просто молчит, это факт и это хороший факт и этот факт нравится Путину.

В своем выступлении Путин упомянул и основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, который не так давно публично осудил войну с Украиной, после чего обратился в ЕС с прошением об отмене наложенных на него санкций.

"Ну, он живет в Израиле. И я могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно, честно говоря, не задевает. Если посмотреть в целом, если человек вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, то чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала", - сказал Путин о Воложе.

Соня Соколова

Дедушка Путин подогнал отличный подарок Воложу и Чубайсу. Теперь точно санкции снимут.

Теперь и Чубайс может выступить против войны, иронизирует политолог Александр Морозов:

Я с сочувствием и симпатией отношусь ко всем антипутинским начинаниям. поэтому сразу хочу сказать, что если Анатолий Борисович воспользуется замечательным шансом (пинком), который дал ему Путин сегодня, то я сразу поддержу любое оппозиционное начинание Чубайса-в-изгнании. Не робейте, Анатолий Борисович! Терять уже нечего, вы уже Мойша Израилевич!

В том же выступлении Путин перепутал троцкистов с социалистами - видимо, по созвучию фамилий.

Дарья Митина

Путин, оказывается, не только Ленина со Сталиным путает, но и Троцкого (Бронштейна) с Бернштейном. Алё, АП, вы там зря свой хлеб едите, составьте уже цитатничек, что ли

Александр Кураев

Троцкизм не пройдет?

Путин сегодня:

"Мы же не троцкисты: «движение — все, конечная цель — ничто».

Владимир Васильевич! Как вы вообще сдали экзамен по истории КПСС? Ну зачем же путь Берштейна с Бронштейном!!!!

Троцкий как раз был яростным противником этой формулы. Ему со всякими каутскими было не по пути.

Здесь тоже попахивает болезненной зацикленностью на еврейской теме, пишут в блогах.

Александр Коляндр

Die Judenfrage или Кругом одни евреи...

Путин: мы же не троцкисты: "движение -все, конечная цель - ничто" (вэф, 2023)

Путин: Помните известный троцкистский лозунг «Движение — все, конечная цель — ничто»? (Встреча с онф, 2011)

Путин: Это не ответ. «Будем стараться» — это процесс: движение — все, конечная цель — ничто. Это троцкизм, как известно. (совещание в Сочи, 2008)

Плохо учился. Это не левый российский коммунист Троцкий (Броштнейн), а наоборот - умеренный немецкий социалист Бернштейн.

Бронштейн, Бернштейн - все одно ему, видимо.

Проехался Путин и по деятелям культуры.

Леонид Гозман

Антисемитизм часто идет рядом с гомофобией

Вождь наш вовсе не одно и то же повторяет из разу в раз, как некоторые враги говорят. Он все время формулирует что-то новое.

Вот прямо сейчас выяснилось, что жалкие 150 (!) человек деятелей культуры, которые покинули страну из-за несогласия с политикой властей, распространяли «нетрадиционные ценности» - п-д-р-сы, одним словом.

А Чубайс, по его словам, и вовсе Мойша Израилевич!

И это не в своем, закрытом кругу говорится – с трибуны Форума. Кто, говорит, против меня? Только ж@ды да п-д-р-сы.

Антисемитизм часто идет рядом с гомофобией. То такое незамутненной сочетание разного рода дикостей в одном человеке встречается редко. Поздравим себя с таким президентом.

А тут еще и памятник Дзержинскому открыли, чтобы было делать жи0нь с кого!

Впрочем, некоторые комментаторы все равно не считают Путина антисемитом.

Владимир Пастухов

Противоестественный (я убежден, что Путин не бытовой антисемит) и поэтому наигранный публичный антисемитизм Путина имеет достаточно простое и лежащее на поверхности объяснение. В Москве изначально рассчитывали, что межконфессиональный конфликт в Украине станет мощнейшим фактором разворота украинцев обратно лицом к Москве. На самом деле, так уже бывало в истории, но на этот раз не сработало. Выяснилось, что Украина живет в другом веке, чем Россия, и защита национального государства оказалась для украинцев более мобилизующим началом, чем защита единства православной веры. Похоже, в Москве до сих пор не могут в это поверить, и искусственный антисемитизм Путина является отчаянной попыткой реанимации “религиозного чувства” украинцев и возбуждения в них враждебности к сбившим их с истинного пути «этническим евреям».

Многим объяснение антисемитских высказываний Путина кажется еще более простым.

Александр Невзоров

Потрошитель понял медийную «доходность» мелких антисемитских выходок

Потрошитель понял медийную «доходность» мелких антисемитских выходок и практикует их все чаще, на радость российской аудитории.

Генсеки КПСС не позволяли себе такой фривольности. Уровень юдофобии в стране поддерживался надежными, но тихими способами. С трибун съездов и форумов не звучало «если в кране нет воды…»

В этом смысле путин- новатор.

Он решился лично объяснить народу почему ее нет и кто ее выпил.

Татьяна Малкина

"нет ли здесь антисемитизма?" - восклицаете вы.

по-моему, нету.

это не антисемитизм, это просто распад, деградация, этнически нейтральная, культурно неразборчивая. как семками в кино харкать, как поручик ржевский, как скрепный анекдот про нюанс, как невыносимый этот "передок".

просто совсем стал слаб на передок - вот шутка-малютка вполне в духе. и проклятую эту их "заднюю" давать уже некуда.

горе, как если бы уже и без того не было совсем горе.

Альфред Кох

Смотрите как интересно: Путину показывают фотографии А.Б.Чубайса. Впрочем, это не какие-то тайные фотографии. Мы все видели эти фотографии. Ими были забиты все паблики. То Чубайс сидит в Израиле в иммиграционном бюро, то в шлепанцах стоит в очереди в супермаркете, то сидит в кафе в Риге…

Глядя на эти фотографии Путин делает вывод, что Чубайс прячется. Как это у него получается? Как из фотографии человека в публичном месте (напр. в супермаркете) можно сделать вывод о том, что он “прячется”? Вот это оперативный талант! Я по наивности полагал, что это свидетельствует ровно о противоположном. Но Путину виднее…

Но дальше - больше! Как глядя на фотографию, можно сделать вывод, что человек уже больше не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич? (Тем более, что это вранье). Теряюсь в догадках…

В принципе, я понимаю, что вся эта тяжеловесная конструкция придумана Путиным лишь для того, чтобы рассказать “простому народу”, что Чубайс - еврей. И ни для чего больше.

Путин уже однажды пользовался таким приемом. Когда убили Борю Немцова, Путин направил его матери, Дине Яковлевне Немцовой, соболезнование, в котором он назвал ее Диной Яковлевной Эйдман. Дело в том, что Эйдман - ее девичья фамилия, которую она после замужества сменила на Немцову и к моменту убийства Бориса была Немцовой уже почти 60 лет. С самой свадьбы никто никогда не называл ее по девичьей фамилии. И только Путин решил выразить соболезнование, обратившись к ней по девичьей фамилии. Мотивы - совершенно прозрачны.

Все это гнусная и подленькая апелляция к природному антисемитизму люмпенов

Все это гнусная и подленькая апелляция к природному антисемитизму люмпенов, которые и есть опора путинского режима. И Путин всегда, когда “разговаривает с народом” видит в качестве собеседника именно такого “русского мужичка” и именно его инстинкты Путина только и интересуют.

Виктор Шендерович

Очередной каминг-аут Путина с ухмылочкой про "Мойшу Израилевича" Чубайса...

Не то чтобы мы узнали про него что-то слишком новое после "отрезать, чтобы не выросло" и "замучаетесь пыль глотать", но...

Как это все-таки психологически точно, что главный злодей мира - инфернальная фигура, воплощение ада... - чуть поскреби его, оказывается обычным пошлым мудаком.

Вот и запомним его таким.

А то все Третий Рим какой-то... оплот нравственных ценностей... противостояние Западу...

Типовой мудак, радостно гыкающий на ключевое слово "Мойша".

Оплот всех мудаков мира.

А то, что именно такое пыльное чмо стало, по совместительству, воплощением мирового зла - повод для печальных размышлений, конечно.

Все это напоминает позднесталинские времена, пишет антрополог Александра Архипова:

История эта начинается еще в 1950 годы и является сверстником Путина, если не старше.

В послевоенном СССР начинает набирать силу повседневный антисемитизм, и даже после смерти Сталина и закрытия "дела врачей" он никуда не делся. Советских евреев, даже вполне лояльных СССР, подозревали постоянно в том, что своей второй родине - Израилю - они лояльны гораздо больше. Их выгоняли с работы, не давали поступать в университеты и т.д.

В результате усиливается стремление к ассимиляции, то есть к растворению в титульной нации. Хотя бы формально. Детей записывают русскими и дают любую не-еврейскую фамилию.

Анекдот, возникший после Шестидневной войны 1967:

Объявление в школе:

- Абрамович, Рабинович и Иванов-по-матери. Завтра в школу не приходите - будет арабская делегация.

На этом фоне усиливается именная ассимиляция: Борух дома перекодирует себя в Бориса на работе, Мойша остается Мойшей только для своих, а вовне становится Михаилом. Только зная это, можно понять анекдот (я его еще смягчила):

Звонок в коммунальную квартиру.

- можно Мойшу?

- тут таких нет!

Снова звонок.

- а можно Михаила?

Голос вглубь квартиры:

- Мойша, тебя к телефону!

-Вы слышали, как наши соседи назвали своего сына? Изяслав!

- Ну и что в этом такого?

- Как что такого? Когда надо- он будет Изя, когда надо - он Слава!

Путин разговаривает с воображаемым народом. Такой дворовой регистр направлен на его ядерный электорат

Соответственно, бытовой дворовой антисемитизм подразумевает поиск "подлинной еврейской сущности" под маской. Так, например, физика и диссидента Андрея Сахарова обвиняют в том, что его якобы родная фамилия - Цукерман. КГБ не гнушалось выпускать методички, настаивающие на том, что Сахаров отстаивает интересы "еврейского лобби". Традиция сохранилась и после распада СССР: в 90-е Ельцина обвиняли в том, что он якобы Ельцинд или Эльцин. И так далее.

К чему я это все говорю? Не то, чтобы Путин проявил звериный антисемитизм. Скорее, он использует - наряду с любимым, саркастическим, типом речи - такой дворовой позднесоветский жаргон. Именно в этом «регистре» можно шутить про еврейские маски, вскрывать «подлинное имя и фамилию». Конечно, Путин раздосадован отъездом Анатолия Чубайса, Но я также думаю, что он делает это специально. Путин разговаривает с воображаемым народом. Такой дворовой регистр направлен на его ядерный электорат, как он его себе представляет: на мужика в майке-алкоголичке, на женщин за 70, которые всю жизнь работали в советском отделе кадров и на подобные шутки говорили «а что тут такого»?

Отсюда недалеко и до смены власти, уверены многие.

Мария Филимор-Слоним

Мы всё сравнивали "этапы большого пути" Сталина и Путина. Гадали, когда же будет дана отмашка к компании борьбы с космополитизмом.

Да вот она, сегодня как раз и прозвучала:

"Мойша Израилевич"!

Валерий Стародубцев

Никогда такого не было, и вот опять: "Во всем виноват Чубайс!" Правда, теперь он Мойша Израилевич. Остальным евреям приготовиться.

Максим Шевченко

Мы поняли, во всем опять Чубайс

Виновен, но на этот раз, как Мойша.

Должно быть, трудно быть виновным больше

В России бедах в испытаний час.

Николай Подосокорский

Насчет "Мойши Израилевича". Если это и правда новая волна борьбы с "безродными космополитами", то общего финала ждать недолго.

Илья Вайцман

• идиотские выходки с шуточками про «Моше Израилевича».

• постоянные рассказы про «оружие возмездия», непременно - «на новых физических принципах» или «генетическое».

• полная утрата сцепления с реальностью, несет что-то дикое.

• болезненная любовь к бункерам поглубже и посекретнее.

...нет, ну в принципе нормальная эволюция любого «нацфюрера», я бы даже сказал, что закономерная.

Вот только этот - не застрелится. Струсит опять.