"Антисемитская ахинея". Блогеры об интервью Валентины Талызиной

В центре внимания в последние дни оказалась Валентина Талызина. Актриса дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором позволяет себе антисемитские выпады в адрес Аллы Пугачевой и Лии Ахеджаковой.

Звезда советского кино, чьим голосом говорит главная героиня фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" и мать мальчика Федора из мультфильмов о Простоквашино, давно высказывалась в поддержку войны в Украине и аннексии Крыма, но антисемитизма за ней до этого не замечали.

Высказывания Талызиной стали поводом для множества возмущенных комментариев в соцсетях.

Михаил Иоссель

Оказывается, Валентина "вагончик тронется перрон останется" Талызина, о которой я ни разу не подумал, не вспомнил за последние лет 40-50, не только ещё жива, но вполне себе бодро выглядит и является зоологической антисемиткой.

Надо же. Как ножом по сердцу. Но надо жить дальше.

Виктор Шендерович

Спасибо этой дуре, теперь я знаю, что Пугачева и Ахеджакова немножко евреи!

Не очень, правда, представляю, что мне делать с этим ветхим заветным знанием. Как еврея, честно говоря, меня бы больше обрадовало, если бы Хинштейн вдруг оказался гоем...

(ШУТКА.)

Но шутки шутками, а как поперло-то из человека. Вот что зависть делает...

Аркадий Дубнов

Вот как будет точнее -

Заслуженная антисемитка России, или уже Народная?...

Ефим Смолин

Не хотел, но придется... Знаете ли вы, что фамилия "Талызина" происходит от еврейского слова "ЖОПА" ( на идиш жопа -"тухес", а на древнееврейском "ТАЛЫЗ") С чем я Вас и поздравляю, уважаемая Валентина Илларионовна (она же Вейзмир Илоховна), Милости просим в наши ряды! Ваши сородичи...

Божена Рынска

Я по суду должна доказать, что моя бабушка Кейла Лейбовна и моя бабушка Клара Львовна одно и то же лицо. Думаю, может экспертизу у Талызиной попросить?

Михаил Шевелев

Вы возмущаетесь, потому что вы люди непрактичные. А те, кто отчаялся найти свои еврейские корни и под это дело попрощаться с березками, сейчас внимательно слушают Талызину и прикидывают, во что могут обойтись ее услуги.

Владимир Гуга

Эля Баруховна Пугачевер... Так, по моему, звучнее. То, что трамвайно отожгла Валентина Талызина, примечательно прежде всего интонацией и мимикой.

Останется в истории не как актриса, а как махровая антисемитка

Глазки- буравчики, сжатые бритвой губки, эссесовская ледяная решительность. В общем, я встречал пару раз таких активисток-пенсионерок и хватких дедулек, которые очень быстро откапывали во мне еврея. Глаз у них рентгеновский - видят до пятого колена. И останется Талызина в истории не как актриса, а как махровая антисемитка. Вот так взять и разом перечеркнуть всё свои былые заслуги. И на чокнутую она совсем не похожа.

Многие комментаторы, впрочем, считают, что высказывания 88-летней Талызиной могут объясняться возрастными изменениями.

Стас Садальский

Тягостное впечатление от интервью Талызиной Манучарову. И дело даже не в том, что Валя ни о ком слова хорошего не сказала, всех под одну гребенку сгребла – и Рязанова, и Виктюка, и Пугачеву, и Брыльску, и Ахеджакову. Все они у нее плохие, все ее не любили, все завидовали.

Обида прям рвется из экрана.

Впрочем, конечно, обидно – Брыльской дали за «Иронию судьбы» Госпремию, а Вале нет))

«Бедная старая женщина» - так говорит о Барбаре Талызина, хотя сама старше Брыльской на шесть лет.

Рассказывает, какие огромные суммы в долларах зарабатывала Барбара, снимаясь в СССР и как торговала привезенными лифчиками и косметикой, а потом на эти деньги покупала в наших антикварках русскую живопись и вывозила в Польшу.

Это вообще за гранью разумного..( Знаю Барбару хорошо, как-то говорили с ней, и я сам спросил, сколько она получила за съемки у Рязанова. Барбара сказала: «Мне заплатили столько же, сколько и Юре Яковлеву – 2000 рублей. Андрюше (Мягкову) – 3000».

Грустно смотреть, грустно так стареть

Потом, помню, как она привозила сюда много подарков друзьям, а обратно в Польшу везла почему-то какао – время было нищее, многие ее там просили…

Далее от Вали досталось «бабушке» - так Талызина назвала Пугачеву.

- У Пугачевой папку звали Борух, а она переименовала папу в Бориску и стала не Алла Боруховна, а Алла Борисовна! Не раба и не холопка. Русской захотела быть! – торжествующе закончила Валя, видимо, ожидая, что Славу Манучарова парализует от «сенсации».

Ну, положим, папа, все-таки, Борис - родители Аллы познакомились еще на фронте и по всем официальным документам медалями за оборону Москвы и за боевые заслуги награжден именно Борис Михайлович Пугачев. Но, даже, если бы он был Борух, что с того, где сенсация?

Грустно все это. В таком возрасте надо уже говорить только о себе, тем более, есть что рассказать, актриса Валя прекрасная, но какая же чудовищная каша у нее в голове, грустно смотреть, грустно так стареть… неужели и мы такими будем?

Алексей Беляков

«Может, мы с ума сошли? Может, это у на́с лохматость повысилась?» – как некогда восклицала мама дяди Федора.

Голосом Талызиной.

Виталий Рувинский

Господи, Валентина Талызина с ума сошла. Может, и давно - но я был не в курсе, к счастью. А теперь в курсе(

Вагончик тронется - перрон останется...

Божена Рынска

Талызина тронулась всем вагончиком.

Наталья Тартаковски

Менее чем за сутки Валентина Талызина стала королевой информации - все только о ней и говорят.

Как все же легко под занавес испортить себе биографию.

Меня удивил вовсе не антисемитизм артистки, это дело привычное. Поражает уровень интеллекта в свете сказанного ею с экрана - так, думаю, говорят старушки на деревенских улочках.

Как написал один комментатор, "да там не только вагончик тронулся, там весь составчик с рельсов сошёл."

Большое количество блогеров не видят в интервью повода для обсуждения.

Михаил Шевелев

В одной редакции затеялся спор о кликабельности заголовков. Устроили натурный эксперимент. Безоговорочно, с гигантским отрывом победил заголовок «Евреи и жопа». Так и Талызина одним движением рта вытеснила из общественной дискуссии Навального, курс доллара и даже невиданный урожай грибов. Коты еще держатся, но из последних сил.

Александр Рыклин

Фу ты! Я, оказывается, Талызину перепутал с Терешковой... А это совершенно разные женщины... Талызина вообще в космос не летала...

Алексей Беляков

Полузабытая, на излете жизни, она вдруг пережила миг славы

А давайте взглянем с другой стороны. Полузабытая, на излете жизни, она вдруг пережила такой миг славы, равного которому, может, не знала до этого.

Порадуемся за актрису Талызину и этот зигзаг удачи.

Андрис Параудзинс

Принято считать, что артисты - люди повышенной духовности и от них ждут обычно каких-то откровений. Между тем если мы с вами в жизни и на работе выражаем исключительно свои мысли, то они заучивают мысли других людей (авторов) и затем их произносят. Работа у них такая. Зато если уж они открывают рот и начинают произносить свои скудные мыслишки, то тут хоть стой хоть падай! И это не только умaлишённая Валентина Абдурахмановна Талызина, но и Шерлок Холмс Ливанов, и чародейка Екатерина Васильева и многие другие. Уж лучше бы они читали по написанному... Не зря ведь раньше артистов на городском кладбище не хоронили.

Валентина Талызина - порождение советской культуры, в которой подобные настроения цвели пышным цветом, отмечают многие.

Алина Витухновская

Ну что там за очередная ирония судьбы проснулась? Какая-то несуществующая (в мировом контексте) Талызина?



«Ирония судьбы» — фильм про идиотов и для идиотов. Впечатление, что советский кинематограф — нечто вроде пособия по жизни для умственно-отсталых, вечная «школа для дураков», где прогрессом является деградация и ее манифестация.



Без концентрированной пошлости и бездарности массовой советской культуры путинизм бы не состоялся. Это триумф тупых, пьяненьких инфантилов с водочкой под оливье. И геронтократических старух со скрепными манифестами.



Вообще, это не третий путь, не консервативная революция, это ирония судьбы. Правда кровавая. Почему Путин президент? Да вот поэтому. Потому что "Ирония судьбы".

Елена Зелинская

Случайно наткнулась на яркое выступление Талызиной. Сначала подумала, что это эпизод из фильма. Ну не может в реальной жизни существовать такой безукоризненно точный советский архетип. И такой узнаваемый - тупая невежда при должности, которая с важным видом многозначительно открывает тебе глаза на "гнусную "тайну.

Реликт эпохи, живучий как стафилококк

Гениальная актриса! -подумала я. Мгновенно вызвала у меня забытое чувство омерзения и бессилия. С ними бессмысленно спорить и что-то объяснять. Реликт эпохи, живучий как стафилококк

Юлия Пшеничная

у меня в ленте по умолчанию видеоролики показываются с выключенным звуком, поэтому вчерашняя Талызина выпрыгнула на меня раз пятьдесят, но молча.

я смотрела на это выражение лица, поджатые губки, немигающие куриные глазки и думала, что это же чистый Веничка.

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса.

сегодня сломалась и посмотрела со звуком, ничего нового. не сморгнут. божья роса. эталонная.

То, что в нынешнем российском обществе подобные публичные высказывания стали возможны, говорит о многом, отмечают другие комментаторы.

Григорий Аросев

Но как же эта самая ненависть из Талызиной льётся. Как же долго она её копила. И важно не то, что она (возможно) завидует Пугачёвой и Ахеджаковой.

Можно только представить, сколько этой ненависти в жителях РФ

Пусть так. Важно то, как и через что Талызина её транслирует: не говорит, что "Алка пробилась на сцену через постель" или "Лийка бездарь". Нет - больные фантазии дамы на рубеже десятого десятка лет обращены на национальность, которую она ненавидит. А это такая низость, что даже аргументировать не хочется - нормальным людям это понятно.

И можно только представить, сколько её, ненависти этой, в жителях РФ. И ведь много их! И ненависти много. Самой разной. Кому-то плевать на украинцев, вот евреи! Кому-то - наоборот. А кому-то поперёк горла стоят другие - нации, социальные группы, конкретные лица.

Беда в том, что режим в РФ это всячески поощряет. В центре внимания - не стремление к дружбе, к миру и примирению. Нет. Только ненависть, размежевание, атомизация и поляризация. "Всему миру назло". Режим, нацеленный на это, хочется верить, не простоит долго - ненависть не должна быть устойчивой опорой.

И остаётся только выразить солидарность с теми, кто там, но не хочет поддаваться этому губительному дерьму.

Лев Симкин

Это смутно мне напоминает…

Оказавшись лет 40 назад в писательском доме творчества в Малеевке, я заметил одну странность. У висевшего в коридоре списка проживающих периодически собирались люди и оживленно что-то обсуждали. Что именно, я долго гадал, покуда соседка по столу не сжалилась надо мною и объяснила: «Подсчитывают, сколько в этом заезде евреев».

Сколько воды утекло, а этот таинственный интерес никуда не делся, Талызина вот отметилась. Впрочем, что тут таинственного? За ним стоит желание вывести на чистую воду. Кого? Другого. Чужого. Любого - когда страна прикажет быть евреем, у нас евреем становится любой. «Евреев можно любить или ненавидеть, - говорил Хулио Хуренито, - взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя и дело их не твое».

Владимир Володин

Артистка Валентина Талызина популярно объяснила, кто есть извесные люди, выступающие против войны и Путина. Разумеется, они - евреи.

Дела идут плохо, нужен внутренний враг

В апреле прошлого года сотрудник министерства алии и абсорбции во время обязательной беседы сказал моей жене: но в России евреев сейчас ведь не преследуют. Татьяна ответила, не задумываясь: а надо было ждать, пока начнут? Он посмотрел на меня. "Ещё будут, - сказал я, - как только дела пойдут плохо, понадобятся внутренние враги. Тут и выяснится, что это - евреи". Мне показалось, что он внутренне со мной согласен.

Валентина Талызина, конечно, не официальное лицо (хотя можно вспомнить заявления министра Лаврова), но суть от этого не слишком меняется: дела идут плохо, нужен внутренний враг, идёт подготовка к целеуказанию.

Игорь Царейкин

Про актрису Валентину Талызину после премьеры «Иронии судьбы», наверное, говорили меньше, чем за последние два дня.

По мне, сказала и сказала. Ну, «украли» у нее почет и славу полька Брыльска и две представительницы малого народа (в лице Аллы Борисовны и Ахеджаковой). Вот и обижается Талызина. «Этим» - все, ей - ничего. Классика жанра.

По настоящему печалит иное. Общественная атмосфера, в которой подобные заявления возможны. Зря, на мой взгляд, критики намекают на возраст и ментальное здоровье актрисы. Все там в порядке. Она просто почувствовала, что сие востребовано и актуально. В тренде, так сказать.

Логическая цепочка проста. Предатели, иноагенты, либералы, 5 колона… Чего не хватает? Правильно, того самого волшебного компонента. Тем паче, есть прекрасный опыт сталинских практик конца 40-х - нач 50-х. Тогда тоже любили срывать маски, разоблачать псевдонимы и выявлять настоящие имена/отчества.

Она просто почувствовала, что сие востребовано и актуально

И самое главное. Почему молчат коллеги Валентины Талызиной по цеху - актеры театра и кино? Что мешает сформулировать свое видение случившегося?

Ведь если не остановить в зародыше сей процесс, то многие из них .. Обязательно почувствуют на себе пристальный интерес к своим папкам/мамкам и их этнической принадлежности. Однако предпочитают не замечать. И это гораздо хуже «открытий» госпожи Талызиной.

Вячеслав Юрьевич Шмыров

В годы перестройки Валентина Илларионовна Талызина в одном из интервью своим любимым фильмом назвала "Сало, или 120 дней Содома". Актеру (и это главное) всегда надо быть в тренде. Успех ему даётся нелегко, и поэтому всегда есть страх оказаться не причастным, а значит невостребованным.

Талызиной удалось пережить многих, чтобы стать артисткой первого ряда - ну, по крайней мере, в родном театре Моссовета. Что не избавило ее, как мы видим, от комплексов и обид. И тут особых вопросов нет.

А вот случай Славы Манучарова, пожалуй, поинтересней. Яркий, талантливый, в первачи амплуа телепересмешника он, тем не менее, не попал. Вообразил себя официозным Дудем. Теперь что-то ставит все в том же театре Моссовета. Только вряд ли и на этом поприще он попадет в первый ряд. Ввиду отсутствия режиссерских рядов как таковых, выбитых обстоятельствами последних лет. Театр и кино поставлены на паузу. И это время для рисовальщиков пустоты.

Нестор Пилявский

Интервью тов. Талызиной — отличный документ, саморазоблачение российского ресентимента. Руководствуясь антропологическим интересом, посмотрел почти целиком.

Говорила не Талызина, говорило булькающее нутро несчастной «цивилизации»

Кратко: Рязанов её недолюбливал, потому что она «гойка» — не то что тайные еврейки Алла Пугачева (Боруховна по отцу, «в этом белом парике», Бог отобрал у нее талант, потому что Бог с русскими, а она нет) и Лия Ахеджакова (настоящее отчество —Нахимовна, а как персонаж «щенок»). Барбару Брыльску он выбрал, поскольку в СССР не нашлось сексуальных актрис, и, конечно, ей, Талызиной, нравилось её озвучивать, хотя она «не на помойке себя нашла» и «ложиться под всяких» вообще-то не собиралась. Зато сам патриарх Кирилл кричал Талызиной «браво» (это на вопрос о том, что ей больше всего нравится в современной России). Барбаре Брыльске никак нельзя простить продажи польского нижнего белья советским женщинам, а тем более покупки на эти деньги картин русских художников. Да и вообще поляки — такие торгаши, такие торгаши, вы знаете… но у меня бабушка польская пани, да, ни больше ни меньше, не хухры-мухры, а отец — из сибирских украинцев, чиновник, присланный в польский город Барановичи, «присоединенный в 1939 к СССР по какой-то конвенции, не помню какой»… Вообще-то денацификация давно назрела, ведь кругом бессовестные русофобы, скрывающие свое еврейское происхождение. Прибалтика? Ну это просто пуговицы рядом с великой Россией! Нашего Пушкина, нашу глыбу исказили, подлецы. Ну и да, Рязанов был сумасшедший (крутит пальцем у виска), плохо отзывался о советской власти, так что еще неизвестно, что он сегодня сказал бы о специальной военной операции, которая очень, очень хороша, единственное, жаль нашего президента, у него такие уставшие глаза! Кого жаль, так это его. Русская культура непобедима, русская культура высочайшая, русская культура превыше всего! Никакой Серебренников, никакие геи и транссексуалы не одолеют её, — президент запретил, молодец! — кстати, у Серебренникова в Германии квартира триста метров, представляете?! Даже говорить не хочется. Украину, конечно, тоже любим, особенно вареники с маслом. Вареники у них очень хорошие, и масло неплохое, и вообще продукты на киевском рынке свеженькие. Да. А русская культура — она самая великая, самая гуманная, самая непобедимая...

И не говорите мне, что это — старческий маразм, не верю. Это она — «великая», «непобедимая», «гуманная»… Великодержавный шовинизм включает в себя большое множество фобий и неприязней, богат на разнообразный конспирологический бред и смел до космических обобщений, но основа у него очень простая — зависть-ненависть, ресентимент. Говорила не Талызина, говорило булькающее нутро несчастной «цивилизации», из века в век выдающей подспудное, ноющее ощущение своей неполноценности за историческое величие, из века в век упорствующей в репрессиях, холопстве и лизоблюдстве, из века в век избивающей самое себя и своих соседей.

Леон Третьяк

Путинщина помимо всех других мерзавцев выявила и тех, кто очевидно был тихим антисемитом всю советскую жизнь, но только сейчас почувствовал веяние времени и атмосферы рашизма, позволяющих быть открытым ксенофобом.