Антивоенная активистка Дарья Козырева вышла на свободу

Петербургская активистка Дарья Козырева утром 18 марта вышла на свободу из колонии в городе Кинешма. Об этом сообщается в её группе поддержки.

Собравшимся у входа в колонию журналистам запретили снимать выход Дарьи Козыревой на свободу, сославшись на то, что "проводятся учения", пишет "Медиазона".

Козырева с 2022 года, когда она ещё была несовершеннолетней, участвовала в антивоенных акциях. 18 апреля 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил её к 2 годам и 8 месяцам колонии по делу о так называемой повторной дискредитации армии. В основе дела лежали два эпизода - интервью "Север.Реалии", а также листок со стихами Тараса Шевченко, который она наклеила на памятник украинскому поэту в годовщину начала российского вторжения в Украину. Следствие посчитало, что в отрывке из известного стихотворения "Завещание" "содержался призыв к сопротивлению". Козыревой тогда было 19 лет.

Свое последнее слово в суде активистка также начала со стихотворения Шевченко, затем она говорила об Украине и российском полномасштабном вторжении. "Украина – это свободная страна, свободная нация, и она сама будет решать свою судьбу. Если кто-то будет транслировать нарративы захватчика, так украинцы будут его ненавидеть. И нечего тут говорить про украинских националистов. Довели сами, – отметила она. – Я мечтаю, конечно, чтобы Украина вернула себе каждую пядь своей земли, включая и Донбасс, и Крым".

За эти слова суд дополнительно оштрафовал её на 40 500 рублей по делу о дискредитации российской армии, отмечает "Настоящее Время".