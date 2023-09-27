Антивоенную активистку из России держат в СИЗО в Казахстане

В Казахстане в СИЗО два месяца держат выступающую против войны в Украине россиянку Наталью Нарскую (Толмачеву). Ей грозит экстрадиция в Россию по обвинению в "призывах к экстремизму", пишет ORDA. У Нарской диагностировано психическое расстройство, при этом её периодически помещают в карцер.

Нарская находится в СИЗО №18 Алма-Аты. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она написала письмо в администрацию родного города Люберцы с осуждением решения президента России Владимира Путина о начале вторжения. После этого местные депутаты донесли на неё, в дом Нарской пришли полицейские. Нарская она уехала в Казахстан, где её задержали.

"В заключении у Нарской произошел нервный срыв: она кричит, снимает с себя одежду и мажет стены камеры экскрементами. Вместо оказания медпомощи тюремщики запирают её в карцере", – пишет издание.

В 2011 году Нарской поставили диагноз "шизофрения" и она регулярно лечилась в психиатрических клиниках. Есть ли у неё доступ в заключении к необходимым медицинским препаратам неизвестно. Сейчас казахстанские правозащитники пытаются добиться перевода девушки из СИЗО в медучреждение.