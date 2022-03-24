Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Антивоенный комитет призвал НАТО ввести бесполётную зону над Украиной

Разрушения в Харькове

Российские политики и общественные деятели, создавшие после российского вторжения в Украину российский Антивоенный комитет, обратились к странам Запада с призывом установить бесполётную зону в воздушном пространстве Украины.

В письме, который подписали 17 известных россиян, большая часть которых находится в эмиграции, призыв связан с необходимостью "принятия самых срочных мер по предотвращению дальнейшей гибели гражданского населения" Украины. Как утверждается в документе, за месяц войны России против Украины погибли "тысячи людей, включая женщин, стариков и детей", многие города подвергаются "массированным авиационным бомбардировкам и ракетным обстрелам". Отмечено, что "введённые международным сообществом санкции не смогли заставить Путина прекратить войну", поэтому необходимы иные решительные шаги.

Среди подписавших письмо - Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Юлия Латынина, Любовь Соболь, Михаил Ходорковский, Виктор Шендерович. Речь идёт о российских оппозиционных политиках и общественных деятелях.

С просьбами о введении бесполётной зоны постоянно обращается к НАТО руководство Украины.

В письме российского Антивоенного комитета не говорится, как именно его авторы представляют себе введение бесполётной зоны над Украиной. Представители стран НАТО, включая США и Германию, ранее неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность введения такой зоны силами НАТО, поскольку это будет подразумевать необходимость сбивать российские самолёты и ракеты, что может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Также неясно, насколько возможно технически "закрыть небо" над всей территорией Украины. Вместо этого, страны Запада заявляют о готовности увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Российские власти утверждают, что военные в Украине не наносят ударов по гражданским объектам и стараются избежать гибели мирных жителей. Многочисленные свидетельства разрушения жилых домов и других гражданских целей и гибели людей в Москве или не комментируют, или же возлагают ответственность за жертвы и разрушения на украинскую сторону, которая якобы прикрывается мирными жителями как живым щитом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG