Антивоенный комитет России признан террористической организацией

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Антивоенный комитет России террористической организацией и запрете его деятельности на территории страны.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Решение вынес судья Олег Нефёдов. Ранее объявлял экстремистскими несуществующие "международное движение ЛГБТ" и "международное движение сатанизма", а также признал террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Среди недавних решений Нефёдова— отклонение исков политика Алексей Навального к Минюсту России и недопуск к президентским выборам Бориса Надеждина и Екатерины Дунцовой.

Антивоенный комитет России – общественная организация, основанная 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны против Украины. В манифесте организации указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский.

В 2025 году ФСБ возбудила уголовное дело против всех участников Антивоенного комитета. Среди них – политик, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Максим Резник, Леонид Гозман, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, политолог Екатерина Шульман, писатель Виктор Шендерович и другие известные деятели. Все они живут за границей.

Дело возбуждено по статьям о террористическом сообществе и захвате власти, а среди поводов для его возбуждения указывалась помощь Украине, так называемая Берлинская декларация 2023 года с осуждением войны, а также участие членов Антивоенного комитета в создании платформы российских демократических сил в ПАСЕ.