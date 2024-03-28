Антонине Фаворской официально предъявлено обвинение в экстремизме

Журналистке SOTAvision Антонине Фаворской официально предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".



Фаворской вменяют размещение неких постов на платформах Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанного российскими властями экстремистской организацией. Сообщается, что в пятницу, 29 марта, Басманный суд Москвы изберёт для журналистки меру пресечения. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш написала в Х, что Фаворская для ФБК ничего не публиковала.

Фаворскую задержали 17 марта в кафе после посещения могилы Алексея Навального на Борисовском кладбище - из-за анонимного звонка о неизвестном совершённом преступлении. На следующий день её арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полицейским: якобы Фаворская отказалась предъявить им документы, "демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование и пыталась убежать".

27 марта журналистка должна была выйти из московского спецприёмника "Сахарово", однако на выходе её снова задержали и повезли на обыск домой. Также были задержаны встречавшие Фаворскую фотограф Александра Астахова и журналистка Анастасия Мусатова. Они также подверглись обыскам и допросам, после чего их отпустили в статусе свидетелей.