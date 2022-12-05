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АП рекомендовала звать на Новый год только "патриотических" артистов

Николай Расторгуев 

Администрация президента России направила госкомпаниям, руководителям регионов, телекомпаниям и учреждениям культуры письмо с рекомендациями по проведению новогодних мероприятий. В нём говорится, что при формировании концертных программ их устроителям стоит поддержать артистов "патриотической направленности". В число таких, в частности, вошли Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Полина Гагарина, Александр Маршал, Гарик Сукачёв, Александр Ф.Скляр, Валим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Shaman, группы "Город 312", Uma2rmaH и "Земляне".

В списке, рекомендованном АП, есть также артисты с оккупированных Россией украинских территорий: это бывший "военкор", уроженец Мариуполя Аким Апачев, и певицы из Донецкой области Наталья Качура и Маргарита Лисовина. В разосланном властям письме они названы "новыми исполнителями".

Отмечается, что при этом администрация президента просит при проведении новогодних торжеств проявить "сдержанность" в расходах, отказавшись от "масштабных" и "затратных развлечений". Рекомендовано также установить на центральных площадях российских городов телестудии, в которых можно будет записать новогодние поздравления участникам так называемой "специальной военной операции".

Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Почти все из музыкантов столкнулись с отменой концертов в России.

В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены, в частности – "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный". Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.

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