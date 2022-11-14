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AP сообщило о госпитализации Лаврова на Бали. Он сам это отрицает

Агентство Associated Press утром в понедельник со ссылкой на трёх индонезийских чиновников сообщило о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия на остров Бали в Индонезии был доставлен в больницу.

По данным двух источников агентства в правительстве Индонезии, у Лаврова предположительно возникли проблемы с сердцем. Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось.

После появления сообщения AP о госпитализации Лаврова пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что с министром всё в порядке. "Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков" - написала она в телеграме.

Позднее Захарова опубликовала видео, на котором Лавров, сидя на веранде, называет сообщения о его госпитализации "политической игрой" и призывает западных журналистов "быть честнее". "И про нашего президента уже лет 10 говорят, что он болен" - говорит Лавров.

Губернатор Бали, которого цитирует агентство Reuters, утверждает, что российский министр действительно побывал в больнице. По его словам, он посетил её в воскресенье и прошёл обследование, после чего покинул больницу "в добром здравии". Это сообщение сам Лавров и российский МИД не комментировали.

Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите "Группы двадцати", который открывается на Бали во вторник.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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