США отправят Украине дополнительную военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По сведениям агентства в новый пакет войдут нано-беспилотники Hornets, которые используются в основном для сбора разведывательной информации. А также ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО NASAMS, зенитные и противотанковые ракеты "Стингер" и "Джавелин", ракеты воздух-земля Hydra-70, снаряды для гаубиц, 28 миллионов патронов для стрелкового оружия и 32 бронемашины "Страйкер".

Оружие поставят в рамках президентской программы по сокращению вооружений, которая позволяет быстро забирать его из собственных арсеналов и поставлять Украине в течение нескольких дней. Эта схема позволяет Байдену выделять средства без одобрения Конгресса. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину США уже поставили Киеву военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов.