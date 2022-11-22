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AP уволило журналиста, написавшего о падении ракет в Польше

Воронка после падения ракет в Польше, 15 ноября 2022 года

Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России. Об этом сообщают The Washinton Post и The Daily Beast.

По данным изданий, журналиста зовут Джеймс ЛаПорта. Заметка была опубликована вечером 15 ноября - после падения двух ракет на востоке Польши. Автор текста ссылался на высокопоставленного представителя американской разведки, который утверждал, что "российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека".

Впоследствии Associated Press удалило новость с пометкой "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от ее нападения". В редакции начали внутреннее расследование.

ЛаПорта освещал в Associated Press военную сферу и тему национальной безопасности, несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат агентства.

  • Падение ракет в польской деревне Пшеводув, приведшей к гибели двух человек, произошло 15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел территории Украины.
  • В Киеве заявляют, что ракета была российской. Россия отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента и вообще вблизи польских границ. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее возложил на Россию полную ответственность за взрыв в приграничном с Украиной польском селении, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. С такой же оценкой выступил и президент США Джо Байден.

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