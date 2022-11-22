AP уволило журналиста, написавшего о падении ракет в Польше

Информационное агентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России. Об этом сообщают The Washinton Post и The Daily Beast.

По данным изданий, журналиста зовут Джеймс ЛаПорта. Заметка была опубликована вечером 15 ноября - после падения двух ракет на востоке Польши. Автор текста ссылался на высокопоставленного представителя американской разведки, который утверждал, что "российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека".

Впоследствии Associated Press удалило новость с пометкой "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от ее нападения". В редакции начали внутреннее расследование.

ЛаПорта освещал в Associated Press военную сферу и тему национальной безопасности, несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат агентства.