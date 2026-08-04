Apple на некоторое время удалила мессенджер Telegram из App Store

Американская корпорация Apple на некоторое время удалила мессенджер Telegram из своего магазина приложений App Store. По данным Bloomberg, это произошло после обнаружения на платформе контента, нарушающего запрет на материалы, содержащие сексуальную эксплуатацию детей.

Приложение было недоступно для некоторых пользователей в США, Индии, Австралии и Сингапуре, но позже доступ к нему вернули полностью.

"Приложение было впоследствии восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, разместившего его", – отметил представитель Apple. По данным компании, в 2026 году Telegram удалил более 300 тысяч групп и каналов, связанных с контентом о сексуальной эксплуатации детей.

В официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появился пост с эмодзи яблока: "Сообщения о моей кончине сильно преувеличены".

В 2024 году власти Франции обвинили основателя мессенджера Павла Дурова в том числе в соучастии в правонарушении, связанном с распространением на платформе порнографии с несовершеннолетними, а в конце июля власти Австралии подали на Telegram в суд, обвинив компанию в неудалении связанных с массовыми убийствами и терроризмом материалов.

В России власти страны пытаются заблокировать Telegram и перевести граждан на отечественный мессенджер Max. В июле в России против Дурова возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности и внесли его в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.