Арест Андрея Пивоварова продлён на 6 месяцев

Ленинский районный суд Краснодара в четверг на полгода оставил под стражей бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

Суд недавно начал рассматривать дело Пивоварова, арестованного в мае нынешнего года. Его обвиняют по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, которой власти считают "Открытую Россию". В качестве доказательств по делу следствие приводит около 30 постов в фейсбуке и один репост.

Пивоваров выступил на судебном заседании. Приводим полный текст его речи:

Ваша честь!

Рад, что мое дело, наконец, в суде, и мы можем разобраться в нем по существу. Жаль, конечно, что следователю не хватило духа закрыть его на своей стадии, но видимо, желание нового звания оказалось выше чувства справедливости.

Значит, буду доказывать свою невиновность в суде.

Последние недели моим основным занятием было изучение материалов дела. Не самое приятное мероприятие. Огромное количество бумаг, в которых не всегда есть смысл.

Нам с вами еще предстоит его изучать, но если коротко: следствие взяло порядка 30 постов (34), при чем опубликованных не мной, и их задокументировало.

Мы все тут понимаем, что материалы дела — это просто нагромождение формальностей, а реальная причина ареста — моя политическая деятельность. На меня надели наручники за то, что я хотел участвовать в выборах, за то, что не боялся публично критиковать власть и за то, что никуда не уехал, когда начали угрожать.

Ваша честь, самое интересное прочел я в самом конце дела. Потерпевших по моему делу - нет. Выявленного ущерба - тоже нет. Это не моя оценка, это позиция следствия. И это очень интересно. Я, не нанесший никому ущерба, от чьих действий никто не пострадал, уже почти полгода нахожусь в тюрьме. Хотя людей, по делам которых зафиксирован реальный ущерб и потерпевшие, в СИЗО не закрывали.

Бывший замминистра минпромторга РТ Илья Шульгин, которого обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий и закупке некачественного оборудования на 21 млн рублей, находится под запретом определённых действий. Второй фигурант этого уголовного дела Алексей Ишутинов отпущен под подписку о невыезде.

ВРИО директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову отправили под домашний арест по делу об особо крупном мошенничестве (взятке).

Евгению Васильеву, бывшего руководителя аппарата Минобороны, оставили под домашним арестом, а не заточили в СИЗО. Хотя она проходила по статье «мошенничество в особо крупном размере», в сумма ущерба — сотни миллионов рублей.

Получается, люди, что нанесли реальный ущерб, в делах которых есть пострадавшие, могут защищать себя из под домашнего ареста или подписки, я же со своими постами сижу в СИЗО. Я за то, чтобы вообще как можно меньше людей у нас подвергались крайней мере пресечения, аресту. Но главное, чтобы правосудие у нас было для всех одинаковым.

Для примера, моими соседями по спецблоку являются люди, обвиняемые в совсем других преступлениях: на одном —убийство 7 человек, включая начальника уголовного розыска, другие — руководители организованной преступной группировки. И с ними же я со своими репостами.

У меня нет иллюзий, ваша честь, я не первый раз в суде, прекрасно знаю, как работает эта система. Но хочу вам сказать, что у вас есть уникальная возможность защитить и спасти репутацию российских судей. Если вы вынесете законное и справедливое решение, признав меня невиновным, вы без преувеличения станете народным героем и дадите пример гражданского мужества и другим судьям, и молодым юристам, которые только получают образование в вузах.

Подумайте об этом. Не каждому в жизни выпадает такая уникальная возможность сделать что-то действительно большое и полезное для своей страны.

Уверен, мы с вами хотим, чтобы у нас работал закон, единый для всех. А не по чьей-то прихоти решалось, кому в тюрьму, а кому рисовать картины.