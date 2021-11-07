Арестованному в Минске россиянину предъявили новое тяжёлое обвинение 

21-летнему гражданину России Егору Дудникову, арестованному в Беларуси по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, предъявили ещё одно обвинение - в разжигании социальной розни группой лиц. Согласно этой статье уголовного кодекса Беларуси, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее ему грозило 4 года колонии.
Егор Дудников был задержан в Минске 5 мая. Первое уголовное дело на него завели в связи тем, что он, будучи актёром-любителем, якобы озвучивал фильмы "для белорусской оппозиции". Следствие утверждает, что россиянин был выдворен за пределы страны за участие в протестах 2020 года, однако затем нелегально вернулся и стал одним из администраторов телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" под ником "Злой Бэтц".
Родные Дудникова это отрицают. Сам он сначала частично признал вину под видеозапись, но затем заявил, что его подвергали пыткам.
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