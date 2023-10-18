Арестованных адвокатов Навального перевели в "Кремлевский централ"

Арестованных адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального – Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера – перевели из московского СИЗО "Медведь" в федеральный СИЗО-1, известный как "Кремлевский централ". Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова, который защищает Кобзева.

"Кремлевский централ" – это фактически спецблок федерального подчинения на территории московского изолятора "Матросская тишина". Там держат всего сто человек. По словам Гривцова, "Кремлевский централ" отличается от других СИЗО более строгим режимом и сильной цензурой.

"Адвокатов строже досматривают при входе, очень сильно смотрят, чтобы ни в коем случае никто никому ничего не передавал", – сказал адвокат.

Алексей Навальный был отправлен в "Кремлевский централ" после его ареста в январе 2021 года. Там также содержались экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин и экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун.

Адвокаты Навального были задержаны 13 октября, после чего суд арестовал их на два месяца по обвинению в статье об "участии в экстремистском сообществе" – таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией. Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов – следствие подозревает их в том, что они "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя", находясь в колонии.

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