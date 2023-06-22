Арестованный в ходе войны МВД с ФСБ генерал полиции вышел на свободу

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции российского МВД Денис Сугробов досрочно вышел из колонии. В 2017 году полицейского приговорили к 22 годам колонии в ходе масштабного конфликта министерства с федеральной службой безопасности. Позже срок был сокращён почти в два раза.

Генерал-лейтенант Сугробов был арестован в 2014 году. На момент задержания он был известен как самый молодой генерал в российских правоохранительных органах. Следствие обвинило его в попытке провокации на взятку заместителя начальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Дёмина.

В письме из следственного изолятора Сугробов утверждал, что причиной его ареста стал конфликт с первым замначальника Управления собственной безопасности ФСБ генералом Олегом Феоктистовым. Утверждалось, что он хотел назначить на должность главы полицейского управления экономической безопасности своего ставленника.

По делу были арестованы более десятка офицеров управления Сугробова. Его заместитель, генерал-майор Борис Колесников, в ходе следствия выпал с балкона 6 этажа здания Следственного комитета в Москве и разбился насмерть (это было названо самоубийством).

Сугробов получил 22 года колонии по уголовному делу о создании организованно преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Он был лишён звания. Позже Верховный суд сократил этот срок на 10 лет.

Как пишут "Известия" со ссылкой на анонимный источник, бывший генерал был освобождён из колонии в Рязанской области 22 июня "в условиях повышенной секретности". Его вывезли на автомобиле с тонированными стёклами и без номеров. ТАСС отмечает, что прокуратура не стала обжаловать вынесенное 6 июня решение суда о досрочном освобождении полицейского.

Полковник ФСБ Игорь Дёмин, которого полицейские, как утверждалось, провоцировали на взятку, позже работал во входящем в структуру "Роснефти" Всероссийском банке развития регионов. В мае против организации были введены санкции Великобритании.

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