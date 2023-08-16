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Арестованный за сожжение Корана заявил, что его избил сын Кадырова

Митинг в Грозном с призывом наказать Журавеля

Арестованный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель заявил о том, что был избит в СИЗО Грозного 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. О поступлении такой жалобы сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев. Он утверждает, что разобраться в ситуации ему поручила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, – она это подтвердила.

"На мое имя поступило соответствующее обращение, и я лично выехал в СИЗО... В ходе беседы Никита сказал, что в день встречи с Главой ЧР, после того, как Рамзан Ахматович вышел из камеры, его избил Адам Кадыров", – цитирует Солтаева государственное агентство "Грозный-информ".

Накануне об избиении Журавеля сообщили провластные паблики "ЧП/Вайнах" и "ЧП/Грозный". Они опубликовали посты одинакового содержания со ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН по республике, - сообщает Кавказ.Реалии.

«Грозный-Информ» опубликовал скриншот обращения, написанного, как утверждается, Журавелем. По его словам, Рамзан Кадыров встречался с ним в СИЗО "по вопросу принятия религии ислам". Как пишет Журавель, после ухода Кадырова-старшего пришел его сын, который его избил.

Журавеля арестовали до 20 июля, а в конце мая доставили в СИЗО в Чечне. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что суд над Журавелем пройдет в Чечне, где он также будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора.

Рамзан Кадыров сообщения об избиении его сыном арестованного на момент публикации этой новости не комментировал.

  • Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня сотрудники силовых структур отчитались о задержании подозреваемого местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавеля, работавшего доставщиком еды. Известно, что он переехал в Волгоград из аннексированного Крыма.
  • Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело Журавеля в Чечню. Вскоре 19-летнего подростка доставили в Грозный, где его встретили призывом к "народному суду". Представители российских властей заявили, что после вынесения приговора Журавель будет отбывать наказание в Чечне - хотя формально суд ещё не вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.
  • В прошлом октябре Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей – Ахмат, Эли и Адам – приняли участие в боевых действиях в Украине. В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором они стреляют из пулемета и гранатомета. Чеченские оппозиционные телеграм-каналы обратили внимание: детали на видео указывают, что кадры сняты в тылу.
  • В марте сыновья главы Чечни – 17-летний Ахмат и 15-летний Адам – получили нагрудные знаки "За отличие в борьбе с терроризмом". Об этом сообщил республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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