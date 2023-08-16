Арестованный за сожжение Корана заявил, что его избил сын Кадырова

Арестованный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель заявил о том, что был избит в СИЗО Грозного 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. О поступлении такой жалобы сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев. Он утверждает, что разобраться в ситуации ему поручила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, – она это подтвердила.

"На мое имя поступило соответствующее обращение, и я лично выехал в СИЗО... В ходе беседы Никита сказал, что в день встречи с Главой ЧР, после того, как Рамзан Ахматович вышел из камеры, его избил Адам Кадыров", – цитирует Солтаева государственное агентство "Грозный-информ".

Накануне об избиении Журавеля сообщили провластные паблики "ЧП/Вайнах" и "ЧП/Грозный". Они опубликовали посты одинакового содержания со ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН по республике, - сообщает Кавказ.Реалии.

«Грозный-Информ» опубликовал скриншот обращения, написанного, как утверждается, Журавелем. По его словам, Рамзан Кадыров встречался с ним в СИЗО "по вопросу принятия религии ислам". Как пишет Журавель, после ухода Кадырова-старшего пришел его сын, который его избил.

Журавеля арестовали до 20 июля, а в конце мая доставили в СИЗО в Чечне. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что суд над Журавелем пройдет в Чечне, где он также будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора.

Рамзан Кадыров сообщения об избиении его сыном арестованного на момент публикации этой новости не комментировал.