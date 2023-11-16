Арестованы 16 человек по делу о массовых беспорядках в Махачкале

В Верховный суд Дагестана поступили 16 жалоб на аресты по делу об участии в массовых беспорядках в ходе антисемитской акции в аэропорту Махачкалы. Информацию об этом "Медиазона" обнаружила на сайте суда.

Имена подозреваемых по делу пока неизвестны. Все они были арестованы районным судом в Махачкале.

Ранее в Дагестане на участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы составили как минимум 336 протоколов по мелким административным статьям. В основном по статье о нарушении правил проведения митингов. О возбуждении дел по уголовной статье об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, не сообщалось.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch называет реакцию российских властей на антисемитские выступления на Северном Кавказе неадекватной случившемуся. Такая реакция на погромы существенно отличается от уровня преследования участников мирных политических акций. Вместо подавления критиков власти должны сосредоточить усилия на предотвращении ксенофобских нападений, считают правозащитники.