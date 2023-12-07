Арестованы росгвардейцы, обвиняемые в участии в преступной группировке

Басманный районный суд Москвы в четверг отправил под арест пятерых участников группировки, причастной, по версии следствия, к десяткам заказных убийств, разбойных нападений и похищений. Как сообщает "Медиазона", в СИЗО отправлены и двое действующих сотрудников Росгвардии. Это начальника штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и cтарший оперуполномоченный по особо важным делам этого же специального подразделения Сергей Волостных. Обоих обвиняют по статье об убийстве. Также под арест отправлен командир мотострелковой роты Дмитрий Кушаков - ранее он был мобилизован, воевал в Украине и там был ранен.

Алпатов и Волостных вину не признали. По словам Алпатова, он "предан присяге и родине, что неоднократно доказывал в зоне СВО (официальное российское обозначение войны в Украине - специальная военная операция - РС), за что был награжден двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу"".

Накануне МВД сообщило о задержании 15 предполагаемых членов группировки, среди которых есть бывшие и действующие сотрудники Росгвардии и МВД, в том числе ГИБДД. Утверждается, что заказными убийствами группировка занималась с 1998 года и причастна, помимо прочего, к убийству советника министра путей сообщения в 2002 году, покушению на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году, убийствам нескольких бизнесменов и так называемых криминальных авторитетов. Один из лидеров группировки, имя которого не называется, по утверждениям следствия, имеет вид на жительство в Украине.