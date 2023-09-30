Аресты в Карабахе. Путин сдал Армению и принял Кадырова. Нефть дорожает | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• Драма миллиардера Рубена Варданяна. Крах ОДКБ - Ереван больше не военный союзник Москвы. Библейский исход из Карабаха. Почему армяне не верят азербайджанцам?

• О чем говорили Путин и Кадыров в Кремле? Повторит ли судьбу Пригожина глава Чечни после встречи с президентом России? Кто и как во власти и обществе реагировал на видео с сыном Кадырова

• Эмбарго работает, потолок цен - нет. Как Россия успешно обходит штрафные меры стран Запада и выгодно продает нефть. Военный бюджет России растет как на дрожжах, война на истощение продолжается

Итоги 39-недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с политиком Дмитрием Гудковым, специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным, публицистом, автором центра Карнеги в Берлине Кириллом Кривошеевым и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым.