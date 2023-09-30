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Аресты в Карабахе. Путин сдал Армению и принял Кадырова. Нефть дорожает | Грани времени с Мумином Шакировым

Аресты в Карабахе. Путин сдал Армению и принял Кадырова. Нефть дорожает | Грани времени с Мумином Шакировым
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Аресты в Карабахе. Путин сдал Армению и принял Кадырова. Нефть дорожает | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 39-недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с политиком Дмитрием Гудковым, специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным, публицистом, автором центра Карнеги в Берлине Кириллом Кривошеевым и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым.

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