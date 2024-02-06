Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Киеву

Адвокат россиянина Игоря Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Аргентине. Об этом РИА "Новости" сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова.

Рубилар также считает вероятность экстрадиции Чуркина низкой, поскольку, по его мнению, требование о выдаче крайне расплывчатое. "Любое уголовное обвинение должно быть очень конкретным, а тут используются громкие слова ", - сказал аргентинский адвокат россиянина в интервью ТАСС.

Полиция Аргентины задержала Игоря Чуркина 30 января по запросу Главного бюро расследований (ГБР) Украины. По версии украинского следствия, сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, Игорь Чуркин-младший причастен к мошеннической попытке сохранить имущество бывшего ООО "Львовский автомобильный завод".

По версии украинского следствия, предприятие Чуркина во Львове в 2022 году оформило крупный кредит в государственном банке под залог имущества, но Чуркин не стал возвращать деньги. Вместо этого, заявили в ГБР, глава предприятия, одним из совладельцев которого является Игорь Чуркин-младший, обвинил банк в особо тяжком преступлении, после чего на имущество компании наложили арест. Расследование ведут по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении, пояснили в Главном бюро расследований Украины.

В посольстве России рассказали, что Игоря Чуркина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, когда он прилетел с семьей по туристической визе. Аргентинский суд отпустил россиянина под подписку о невыезде до рассмотрения вопроса о его выдаче Украине. Заседание суда должно было пройти в течение 45 дней.

Теперь же, как сообщил РИА "Новости" адвокат россиянина Кристиан Рубилар , запрос на получение политического убежища "парализует экстрадицию" на несколько лет — пока власти Аргентины не вынесут решение об убежище.