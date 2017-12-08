Бывшего президента Аргентины обвинили в государственной измене

В четверг суд в Аргентине запросил Сенат о лишении иммунитета одного из сенаторов, бывшего президента Кристины де Киршнер с тем, чтобы поместить ее под арест по обвинению в государственной измене за попытку скрыть роль Ирана в организации взрыва в еврейском центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. В теракте погибли 85 человек.

Суд также предлагает наложить арест на активы бывшего президента на сумму около 3 миллионов долларов.

Согласно следствию, будучи президентом, она вступила в сговор с представителями Ирана, скрыв данные о его причастности к теракту. За молчание де Киршнер Иран якобы должен был расплатиться с Аргентиной выгодной сделкой, поставляя нефть в обмен на зерно.

Де Киршнер была главой государства с 2007 по 2015 год, в воскресенье она должна приступить к исполнению обязанностей сенатора. Ей также предъявлены обвинения по ряду дел о коррупции. На митинге в столице де Киршнер объявила себя жертвой политических преследований.

С делом о подрыве еврейского центра связана громкая история с гибелью в 2015 году прокурора Альберто Нисмана. Труп Нисмана был обнаружен за несколько часов до того, как он должен был публично представить доказательства тайного сговора де Киршнер с Ираном. В сентябре бригада патологоанатомов пришла к выводу, что Нисман был убит, что противоречит заключениям комиссии, сделанным в бытность де Киршнер президентом, что Нисман, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством.

Суд мотивировал свое ходатайстве перед Сенатом тем, что если оставить де Киршнер на свободе, то она будет «чинить помехи следствию и препятствовать установлению истины». У Сената есть 60 дней на то, чтобы вынести решение по запросу суда.